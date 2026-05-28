Hambúrguer e batata frita: inclua na dieta de forma saudável

Há pratos que são como um verdadeiro abraço na alma, não é? E quando falamos em hambúrguer e batata frita, é impossível não pensar naquelas lembranças gostosas com os amigos, num dia ensolarado ou em um domingo em família. Agora, com o Dia do Hambúrguer (28 de maio) e o Dia da Batata Frita (30 de maio) se aproximando, nada melhor do que celebrar essa dupla que todo mundo adora.

Infelizmente, eles são frequentemente vistos como os vilões da alimentação saudável. Mas calma! Com algumas trocas e adaptações, você pode sim desfrutar dessa combinação sem peso na consciência. O segredo é na escolha dos ingredientes e no jeito de preparar.

O Prof. Dr. Durval Ribas Filho, um expert em nutrição, comenta que hambúrgueres e batatas podem entrar no cardápio, desde que com moderação e preparando tudo direitinho. O foco, segundo ele, está em como e com o que você prepara esses pratos. Ou seja, você pode tirar o peso deles, mas precisa prestar atenção na qualidade do que está consumindo.

Quando deixam de ser saudáveis

O hambúrguer é uma fonte de proteínas, ferro e outros nutrientes essenciais. Na verdade, até pode ser muito benéfico! O problema aparece nas opções prontas, congeladas ou cheias de conservantes. Aquelas que vêm cheias de sódio e gordura saturada não são as melhores escolhas, pois podem aumentar os riscos de problemas de saúde a longo prazo.

E falando da batata frita, é uma delícia em sua forma natural, cheia de energia e potássio. O obstáculo surge quando ela é friturada em óleo, aumentando as calorias e as gorduras, além de formar compostos que não fazem bem à saúde. Então, que tal pensar em um jeito alternativo de preparar tudo isso?

Como tornar este combo mais equilibrado?

Sim, há formas de fazer o seu hambúrguer e as batatas de um jeito mais saudável, mas sem perder o sabor! Aqui vão algumas dicas:

Escolha do pão: Prefira um pão integral. Além de ser mais nutritivo, o sabor é incrível!

Carnes magras: Use carne moída magra ou faça seu próprio hambúrguer em casa. Você pode adicionar aveia ou farinha de linhaça para dar liga e aumentar a nutrição.

Temperos naturais: Abuse de temperos como alho, cebola e ervas frescas. Eles trazem sabor sem adicionar muito sódio.

Textura: Misture os ingredientes de forma leve, sem compactar. Modele o hambúrguer mais alto para garantir que ele não fique seco.

Método de preparo: Grelhe na churrasqueira ou numa frigideira antiaderente, e fuja do óleo.

Versões vegetarianas: Experimente hambúrgueres de lentilha ou grão-de-bico. Simplesmente amasse, modele e asse no forno ou na air fryer. A textura fica show!

Batata ideal: A opção mais saudável é assá-las ou fazer na air fryer.

Complementos: Saladas e vegetais são ótimos parceiros. Uma fatia de abacaxi pode dar um toque especial ao lanche. E evite molhos industrializados, ou use com moderação.

Como incluir hambúrguer e batata frita na rotina

De acordo com o Prof. Durval, consumir hambúrguer e batata frita de vez em quando não é problema para quem leva uma vida saudável. O truque está em manter um padrão alimentar equilibrado. Peque suas refeições tradicionais, faça algumas trocas inteligentes e você pode transformar tudo em algo mais saudável.

O segredo está no bom senso. É claro que não faz bem substituir refeições regulares por lanches desse tipo. O que vai fazer diferença é ter uma alimentação rica em vegetais e frutas. Assim, você desfruta desses prazeres ocasionais sem culpa!