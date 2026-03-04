Saúde

Infecção urinária recorrente: descubra por que afeta mais mulheres

Infecção urinária de repetição: entenda por que afeta mais as mulheres
É importante consultar um médico para identificar se a infecção urinária é de repetição (Imagem: Stock-Asso | Shutterstock)

Ardência ao urinar, aquela correria para ir ao banheiro e uma dor na parte baixa do abdômen são os “sinais de alerta” que muitos já enfrentaram: a famosa infecção urinária. Esse problema é bastante comum, especialmente entre as mulheres, mas quando esses episódios se tornam frequentes, é hora de ficar alerta e buscar entender melhor o que está acontecendo.

A gente fala das infecções urinárias de repetição quando a pessoa tem dois ou mais episódios em três meses ou mais de seis em um ano. Segundo o Dr. Nelson Batezini, um especialista em disfunção miccional, esse tipo de recorrência não deve ser tratado como normal. Quando as infecções começam a se repetir, é fundamental investigar as causas. Muitas vezes, existem fatores que precisam ser tratados para evitar que o problema se torne constante.

Por que as mulheres são mais afetadas?

O corpo feminino, em sua anatomia, acaba favorecendo a ocorrência de infecções urinárias. A uretra, por ser mais curta, facilita a entrada de bactérias na bexiga. E não para por aí: a proximidade entre a uretra e a região anal também contribui para essa contaminação. Alguns fatores de risco incluem:

  • Relação sexual;
  • Uso de espermicidas;
  • Menopausa, que provoca a queda do estrogênio;
  • Dificuldades no esvaziamento da bexiga;
  • Baixa ingestão de líquidos;
  • Constipação intestinal.

Segundo o Dr. Batezini, essas alterações hormonais, especialmente após a menopausa, diminuem a proteção natural da mucosa urinária, deixando as mulheres mais vulneráveis a infecções.

Sintomas mais comuns

Reconhecer os sinais de uma infecção urinária é super importante. O quanto antes você notar, mais rápido pode iniciar o tratamento e evitar complicações. Os sintomas mais frequentes incluem:

  • Ardência ou dor ao urinar;
  • Urgência urinária (aquela sensação de ter que correr para o banheiro);
  • Aumento da frequência das idas ao banheiro;
  • Sensação de bexiga sempre cheia;
  • Urina com aparência turva ou com odor forte.

Em casos mais graves, pode surgir febre e dor nas costas, o que pode indicar que os rins estão comprometidos. Estar atento a esses sinais pode fazer toda a diferença.

Quando a infecção é considerada recorrente?

Para classificar uma infecção urinária como de repetição, os médicos avaliam o quadro clínico e, muitas vezes, são necessários exames laboratoriais. O Dr. Batezini explica que não adianta apenas tratar o episódio agudo. É preciso entender por que isso está ocorrendo de forma recorrente. Pode haver disfunções, alterações anatômicas ou até um esvaziamento incompleto da bexiga. Exames como urocultura, ultrassonografia e a avaliação do padrão miccional podem ser essenciais, dependendo do caso.

Como prevenir novos episódios

Prevenir que a infecção urinária apareça novamente depende de cuidados diários e da identificação de fatores de risco. Alterações simples na rotina podem reduzir muito a chance de novos episódios. Aqui vão algumas dicas:

  • Beba mais água;
  • Urine após as relações sexuais para ajudar a eliminar possíveis bactérias;
  • Não segure a urina por longos períodos;
  • Mantenha uma boa higiene íntima;
  • Trate a constipação intestinal.

Em algumas situações, pode ser necessário um tratamento preventivo com antibióticos ou terapias complementares, sempre sob orientação médica. Cada caso é único, e o tratamento deve se focar nas causas para quebrar o ciclo das infecções.

Falar sobre infecções urinárias repetidas, especialmente no mês dedicado à saúde da mulher, é um lembrete da importância de cuidar de si mesma e buscar um diagnóstico preciso. Se você se depara com sintomas frequentes, não ignore: é indeed um sinal de que algo precisa ser investigado.

