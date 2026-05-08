Rugas de expressão: entenda como evitar seu surgimento

O surgimento de rugas de expressão não é apenas uma questão de idade. Fatores como estresse, ansiedade e até os hábitos do dia a dia têm um papel importante nesse cenário. Essas linhas que marcam o rosto não aparecem só quando você envelhece, mas também quando as emoções entram em cena.

O dermatologista Julian Fraga explica que há uma ligação clara entre o estresse e o aparecimento dessas rugas. Quando estamos tensos, a musculatura facial se contrai repetidamente. Com o tempo, essas contrações, que inicialmente são dinâmicas, se tornam marcas permanentes. É como quando você passa muito tempo segurando o volante enquanto dirige; depois de um tempo, a tensão pode deixar marcas na sua pele.

E não para por aí! O estresse crônico provoca o aumento do cortisol. Esse hormônio não é nada bom para a pele, já que degrada colágeno e elastina, acelerando o envelhecimento. Você já deve ter notado que as áreas mais afetadas são a testa, a glabela — aquela região entre as sobrancelhas — e ao redor dos olhos. Esses são os pontos mais usados nas expressões de preocupação e irritação. Com o tempo, o resultado é a transformação das linhas dinâmicas em marcas permanentes.

### Quando as linhas temporárias se tornam permanentes

Inicialmente, essas rugas aparecem somente quando você faz alguma expressão. Mas, com a repetição constante, elas vão se tornando mais visíveis, mesmo quando você está relaxado. Isso pode acontecer em poucos anos, especialmente se você estiver sempre sob estresse, exposto ao sol e tiver uma predisposição genética. Quem não costuma cuidar da pele em um dia bonito de sol pode sentir o impacto mais rápido.

### Hábitos do dia a dia que favorecem rugas

O dermatologista alerta que está cada vez mais comum ver pessoas jovens, até abaixo dos 30 anos, apresentando essas rugas. A ansiedade excessiva, os músculos da face agitados e alguns hábitos que acabam se tornando inconscientes são fatores que contribuem muito para isso.

Por exemplo, quem passa muito tempo em frente à tela do computador geralmente acaba contraindo a testa. E aquelas pessoas que apertam os lábios ou semicerram os olhos quando estão concentradas? Esses movimentos repetitivos formam microdobras que, com o tempo, se fixam na pele. Fumar e a exposição solar também ajudam a piorar a situação por razões tanto mecânicas quanto pela qualidade da pele.

### Como prevenir e tratar as rugas de expressão

A prevenção é a melhor estratégia. O dermatologista indica que a fotoproteção diária é essencial para manter o colágeno em dia. Mas não para por aí: controlar o estresse, fazer exercícios e ter um sono adequado são dicas preciosas. Sempre que puder, tente se conscientizar sobre como sua face se comporta no dia a dia. Usar dermocosméticos com antioxidantes e retinoides também é uma boa pedida.

Se você já começou a notar essas rugas, uma avaliação médica é fundamental. O uso de toxina botulínica é uma opção eficaz, pois ajuda a reduzir as contrações musculares. Além disso, procedimentos como lasers e bioestimuladores ajudam a melhorar a firmeza da pele. Mas não esqueça: o tratamento vai além das rugas. É preciso ter uma abordagem mais ampla, que inclua a reeducação dos hábitos e o controle dos fatores emocionais. Afinal, cuidar da pele é um reflexo de como você se sente por dentro.