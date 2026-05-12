Plantas medicinais: descubra os benefícios para sua saúde

Muitos dos medicamentos que usamos hoje têm raízes em saberes antigos, aqueles que passavam de geração em geração, como a sabedoria popular que utilizava plantas como remédios naturais. Essa prática tem sido uma fonte rica de

inspiração para criar fármacos modernos. Mesmo com a evolução da medicina, as plantas medicinais e os fitoterápicos ainda são bastante valorizados, oferecendo uma maneira de cuidar da saúde que é acessível e mantêm a conexão com nossas tradições.

A farmacêutica Luciana Calazans destaca que as plantas medicinais são aquelas que podem ajudar a aliviar ou até curar doenças. Mas, claro, é importante entender Como selecionar, colher e preparar essas plantas. Quando processadas para virar medicamento, elas se tornam fitoterápicos.

Plantas Medicinais no Tratamento de Doenças

O uso de plantas medicinais é uma das formas mais antigas de buscar cura. No entanto, com o tempo e o avanço da ciência, muitas delas foram deixadas de lado em favor dos medicamentos sintéticos. Apesar disso, as ervas e fitoterápicos ainda têm um papel fundamental na saúde, especialmente se usadas corretamente. Afinal, novas descobertas sempre aparecem, mas a natureza já nos oferece um arsenal valioso.

Aprender a usar essas plantas de forma adequada é vital. Muitas possuem princípios ativos que, se forem mal utilizados, podem causar reações indesejadas. A farmacêutica Thiago Braz nos lembra que, assim como qualquer medicamento, as plantas têm suas contraindicações. É fundamental saber a origem da planta, como e onde colhê-la, e também a forma de uso. Isso garante que a qualidade e a segurança sejam mantidas.

Luciana acrescenta que o acompanhamento de um profissional de saúde, como médicos ou nutricionistas, é essencial. Um exemplo bem conhecido é o ginkgo biloba, que pode aumentar o risco de hemorragias se combinado com outros anticoagulantes, como ômega 3 ou aspirina. É preciso ter cuidado, pois algumas ervas podem intensificar os efeitos de medicamentos.

Atenção ao Modo de Preparo

Como preparar o medicamento é outro ponto crucial. O método pode variar de acordo com o ativo que você quer extrair da planta. Por exemplo, se o que você busca está nas folhas, é necessário usar uma infusão, e não um decocto. Entender as partes da planta e o que cada uma oferece faz toda a diferença.

Os profissionais de saúde indicam sempre consultar o “Formulário de Fitoterápicos – Farmacopeia Brasileira”, disponível pela Anvisa. Esse documento traz informações sobre quantidades, preparos e até contra-indicações. Assim, você garante que cada passo dado com as plantas medicinais é seguro e eficaz.

Usar plantas para cuidar da saúde é uma prática que, embora antiga, continua a ganhar espaço na vida moderna, desde que feita com conhecimento e cuidado.