Assimetria na cabeça do bebê: descubra quando se preocupar

O formato da cabeça do bebê pode gerar bastante preocupação nos primeiros meses de vida. É normal que os pais sintam um frio na barriga ao perceber uma assimetria, também conhecida como plagiocefalia. Na maioria das vezes, essa questão está ligada à posição em que o pequeno fica por longos períodos, como quando dorme ou fica apoiado sempre de um lado.

Embora a plagiocefalia seja comum e muitas vezes reversível com algumas mudanças simples, vale lembrar que também pode ter causas menos evidentes. Existem dois tipos principais: a plagiocefalia posicional, que acontece devido à pressão externa, e a plagiocefalia sinostótica, que ocorre quando as suturas cranianas se fecham cedo demais. Apesar de parecerem semelhantes, essas condições têm origens e tratamentos bem diferentes, o que torna a consulta com um especialista fundamental.

Assimetria na cabeça do bebê exige atenção

A Dra. Clarice Abreu, uma especialista renomada na área, alerta que nem toda alteração no formato da cabeça indica um problema mais sério. Mas é fundamental fazer a avaliação correta. “A aparência pode enganar, mas as causas são diferentes. Cada assimetria precisa ser analisada para descartar questões mais complexas”, explica.

Curiosamente, a plagiocefalia posicional está se tornando mais comum desde que os especialistas recomendaram que os bebês durmam de barriga para cima para evitar o risco de morte súbita. Isso destaca a importância de mudar a posição dos pequenos ao longo do dia e incentivar que brinquem de barriga para baixo, o famoso “tummy time”.

Diferença entre plagiocefalia posicional e plagiocefalia sinostótica

Na plagiocefalia posicional, o crânio em si não apresenta alterações na formação dos ossos. O tratamento geralmente envolve mudanças simples na rotina, como trocar a posição do bebê ao dormir, estimular mais tempo de barriga para baixo e, em alguns casos, usar um capacete ortopédico. A boa notícia é que, com um acompanhamento adequado, a evolução costuma ser positiva e não precisa de cirurgia.

Por outro lado, a plagiocefalia sinostótica tem um cenário mais delicado. Nesse caso, o fechamento precoce de uma ou mais suturas cranianas pode impedir o crescimento normal do crânio e, em situações mais graves, afetar o desenvolvimento do cérebro. Por isso, a avaliação com um especialista e, se necessário, exames de imagem, são passos essenciais para um diagnóstico preciso.

A Dra. Clarice reforça que tentar interpretar a situação apenas pela aparência é um erro comum. “Não existe plagiocefalia que não precise de avaliação médica. O diagnóstico certo é o que vai determinar se estamos lidando com uma adaptação postural ou uma condição que pode exigir cirurgia”, diz ela.

Quando procurar avaliação especializada

Às vezes, as diferenças no formato da cabeça do bebê não são percebidas logo de cara. Em algumas situações, elas se tornam mais evidentes com o crescimento, o que enfatiza a importância do acompanhamento pediátrico e da atenção dos pais. Mudanças que ocorrem ao longo do tempo, uma assimetria que persiste ou qualquer rigidez na região do crânio são motivos que devem ser investigados.

Detectar esses sinais cedo faz uma diferença enorme no tratamento. Nos casos posicionais, isso pode levar a intervenções simples e eficazes. Já nos casos estruturais, garante que o encaminhamento seja feito corretamente e que um planejamento seguro esteja em andamento. Em todos os casos, ter informações precisas pode ajudar a reduzir a ansiedade dos pais e facilitar decisões mais conscientes no desenvolvimento da criança.