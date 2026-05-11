Saúde

Jaca: conheça 7 benefícios e formas de consumo saudáveis

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Jaca: 7 benefícios da fruta para a saúde e formas criativas de consumo
Jaca: 7 benefícios da fruta para a saúde e formas criativas de consumo

A jaca é uma fruta tropical que faz sucesso no Brasil, especialmente em regiões quentes e úmidas. Vindo do sudeste da Índia, seu sabor adocicado e aroma inconfundível conquistam muitos. Seja consumida como fruta fresca ou transformada em doces, sucos, geleias e pratos salgados, a jaca está sempre presente na mesa dos brasileiros.

Além de ser deliciosa, essa fruta é uma verdadeira aliada da saúde. Com uma variedade de fibras, vitaminas e minerais, a jaca pode trazer diversos benefícios. Vamos dar uma olhada nos principais deles!

1. Melhora a digestão

A jaca é cheia de fibras, com cerca de 2,86 g a cada 100 g. Essas fibras são ótimas para o intestino, ajudando na formação do bolo fecal e promovendo um trânsito intestinal saudável. Você sabia que, segundo a Organização Mundial da Saúde, adultos devem consumir no mínimo 25 g de fibras por dia? Portanto, incluir a jaca na sua dieta pode facilitar bastante a vida!

2. Auxilia no controle da glicemia

Os níveis de glicose no sangue podem ser beneficiados pelo consumo de jaca. O que acontece é que as fibras ajudam a retardar a absorção de carboidratos, evitando picos de açúcar no sangue. Lembre-se, porém, que quem tem diabetes deve consumir com moderação e nunca deixar de lado o acompanhamento médico.

3. Fortalece a imunidade

Se você está buscando fortalecer o sistema imunológico, a jaca pode ser uma ótima escolha. Com cerca de 14,8 mg de vitamina C em 100 g, essa vitamina é fundamental para a produção de anticorpos. Então, uma frutinha assim pode ajudar a prevenir doenças!

4. Favorece a saúde da pele

A jaca é rica em antioxidantes, como vitamina C, flavonoides e carotenoides. Esses compostos ajudam a combater os radicais livres, que aceleram o envelhecimento. E olha que a vitamina C também é essencial para a produção do colágeno, que mantém a pele firme e saudável.

5. Mantém a saúde óssea

Se pensarmos na saúde dos ossos, a jaca é uma boa pedida. Ela contém minerais como cálcio, magnésio e fósforo, essenciais para a saúde do esqueleto. Afinal, com a idade, a densidade óssea diminui, e ter esses nutrientes em mente é sempre uma boa ideia.

6. Boa para o coração

A jaca brilha quando o assunto é saúde cardiovascular. Rica em potássio, ela ajuda a regular a pressão arterial, fundamental para prevenir doenças como hipertensão. E, como a hipertensão é um problema frequente entre os brasileiros, incluir a jaca na dieta pode ser um passo a mais em direção a um coração mais saudável.

7. Fonte de energia

Além de tudo isso, a jaca também é uma fonte de energia. Rica em carboidratos naturais, ela fornece um bom combustível para o dia a dia. Uma porção de 100 g dá aproximadamente 95 kcal, ideal para te manter ativo e disposto nas atividades cotidianas.

Principais formas de consumo

Quando está madura, a jaca é deliciosa na sua forma natural. Mas, se você gosta de diversificar, ela é super versátil na cozinha! Veja algumas ideias:

  • Doces e sobremesas: a jaca madura é perfeita para compotas, geleias e sorvetes, aproveitando seu sabor natural.

  • Carne de jaca desfiada: na versão verde, pode substituir a carne em pratos veganos, perfeita para sanduíches ou recheios.

  • Ensopados e refogados: cozida e temperada, a jaca verde absorve bem os sabores e traz uma textura incrível para pratos quentes.

  • Sucos e vitaminas: a polpa doce combina bem com outras frutas, criando bebidas nutritivas e refrescantes.

Com tantos benefícios, a jaca não pode faltar na sua despensa!

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