Pancreatite, emagrecimento rápido e remédios: entenda a relação

A busca pela forma ideal e por resultados rápidos na balança parece estar mais presente do que nunca. Mas, antes de embarcar em qualquer dieta maluca ou se jogar em medicamentos para emagrecer, é bom ficar ligado nos sinais de alerta que especialistas estão acendendo. Pode parecer tentador eliminar quilos rapidamente, mas essa estratégia pode deixar o corpo à beira de complicações sérias, como a pancreatite.

Dr. Joaquim Menezes, do Instituto Evollution, explica que emagrecer rápido traz mudanças importantes para o nosso organismo, especialmente no sistema biliar. Ele diz que, quando perdemos peso de forma abrupta, o colesterol na bile pode aumentar, o que favorece a formação de cálculos biliares. E onde isso nos leva? A pancreatite aguda, que é uma inflamação do pâncreas e pode ser bastante grave, se não for tratada a tempo.

Outro problema é a quantidade de dietas bem restritivas, que podem elevar o risco de colelitíase, ou as famosas pedras na vesícula. Essas pedras estão diretamente ligadas à inflamação pancreática.

Medicamentos para emagrecer e o risco de pancreatite

Nos últimos tempos, muitos têm apostado em medicamentos como os agonistas de GLP-1 e GIP, tipo a tirzepatida, que é o princípio ativo do Mounjaro. Embora esses fármacos sejam eficazes para controlar a glicemia e ajudar na perda de peso, a questão é que eles exigem um olhar atento e acompanhamento médico.

Dados da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mostram que as notificações de pancreatite relacionada ao uso dessas medicações estão aumentando. Isso vale tanto para casos no Brasil quanto em outros países, com registros de situações graves e até fatais. No Reino Unido, mais de mil ocorrências foram reportadas desde 2007, apresentando desfechos preocupantes. A agência britânica já reconheceu a pancreatite aguda como um efeito adverso raro, porém possível, dessas drogas.

E há algo mais a considerar: a própria perda rápida de peso, provocada pelos medicamentos, pode desencadear o problema. Não se trata apenas do remédio, mas sim do que acontece no corpo nesse processo acelerado. Emagrecer muito rápido pode gerar reações complicadas, incluindo a pancreatite.

Sintomas que podem indicar pancreatite

Fique esperto com os sintomas. Se você sentir dor abdominal intensa — que pode irradiar para as costas —, náuseas, vômitos e distensão abdominal, é hora de buscar ajuda. Em situações mais sérias, a pancreatite pode levar a internações.

Importância de buscar ajuda médica

Por isso, é vital lembrar que usar medicamentos para emagrecer deve ser sempre uma decisão consciente e acompanhada por profissionais. O tratamento para a obesidade não pode se basear só na velocidade da perda de peso; a segurança e a manutenção dos resultados também têm que ser prioridades. Emagrecer é um objetivo importante, mas o caminho até lá deve respeitar os limites do nosso corpo e evitar complicações sérias.