O Diabo Veste Prada 2 e o debate sobre fertilidade feminina

Quase duas décadas após impactar uma geração, “O Diabo Veste Prada 2” está de volta, trazendo discussões sobre temas que estão em alta, como maternidade tardia e planejamento familiar. Aquela personagem vivida por Anne Hathaway agora retrata muitas mulheres contemporâneas que, em meio à luta por um espaço no mercado de trabalho, também pensam na maternidade.

Hoje em dia, muitas mulheres estão optando por adiar a intenção de ter filhos. Isso pode ser por questões profissionais, pela falta de um parceiro ou até por escolha pessoal. O Dr. Rodrigo Rosa, um especialista em reprodução humana e diretor clínico da Mater Prime em São Paulo, fala sobre o crescente interesse no congelamento de óvulos. Ele explica que esse “congelamento social” tem se tornado uma prática comum, ajudando as mulheres a preservar a fertilidade para quando se sentirem prontas.

A verdade é que, para muitas, a maternidade não precisa ser uma corrida contra o tempo. E o aumento do conhecimento sobre isso tem ajudado a reduzir os tabus ao redor do assunto, encorajando mais mulheres a buscarem informações e cuidados específicos.

## Como a idade impacta a fertilidade?

É sempre bom lembrar que a idade tem um papel fundamental na fertilidade. O Dr. Rodrigo explica que, quanto mais cedo uma mulher optar pelo congelamento, maiores serão suas chances de ter um bebê no futuro. Idealmente, essa decisão deve ser feita até os 35 anos, pois depois disso a quantidade e a qualidade dos óvulos começam a cair. Claro, ainda há chance até os 41 ou 42 anos, mas a partir dos 43, as chances são bem mais reduzidas.

Pense que, se você já passou dos 30, talvez valha a pena considerar opções que garantam seu futuro materno sem abrir mão da carreira.

## Como funciona o congelamento de óvulos?

O congelamento de óvulos é um processo que consiste em retirar os óvulos e conservá-los em temperaturas extremamente baixas, quase -196°C, usando nitrogênio líquido. O procedimento total leva cerca de três semanas. Primeiramente, a mulher realiza alguns exames para avaliar a qualidade dos óvulos. Depois, começa um tratamento hormonal com o uso de pílulas anticoncepcionais para regular a produção hormonal. Em seguida, são aplicadas injeções de hormônios para estimular os ovários a produzirem vários óvulos.

O procedimento de coleta acontece sob sedação e é guiado por um transdutor que leva uma agulha até os ovários. Uma vez coletados, os óvulos vão direto para o congelador!

É normal que algumas mulheres sintam efeitos colaterais como dor de cabeça, inchaço ou náuseas durante o processo. Mas não se preocupe, esses sintomas geralmente são leves e passam rapidamente após a suspensão dos hormônios, com acompanhamento adequado.

Uma vez congelados, os óvulos podem ser guardados por longos períodos. Quando chegar o momento certo para uma gravidez, é só realizar uma Fertilização in Vitro (FIV), onde o óvulo é fecundado em laboratório e o embrião é transferido para o útero.

## Limitações e chances de sucesso do procedimento

É fundamental destacar que congelar óvulos não é garantia de gravidez no futuro. Alguns fatores podem afetar a viabilidade dos óvulos após o descongelamento. Nem todos podem sobreviver ao processo, e a idade continua a ser um fator importante. Apesar disso, as taxas de descongelamento e fertilização são bastante positivas, especialmente para mulheres até 38 anos, com expectativas de 75% de sucesso.

## Planejamento é parte essencial da decisão

Os custos do congelamento de óvulos variam bastante de clínica para clínica e dependem de diversos fatores, como o tipo de protocolo hormonal, a quantidade de óvulos coletados e o tempo de armazenamento. É uma boa ideia incluir todos esses gastos no planejamento, pois isso pode fazer toda a diferença.

Escolher um médico especializado é crucial para ter um bom acompanhamento. O planejamento irá não apenas considerar os valores, mas também as expectativas quanto à maternidade no futuro.

Com um bom planejamento e o acompanhamento certo, o congelamento de óvulos pode ser uma escolha poderosa para ampliar as opções de maternidade. Hoje, cada vez mais mulheres podem decidir quando querem ser mães, sem precisar abrir mão de suas carreiras ou de uma vida pessoal estável. É tudo sobre liberdade de escolha e autonomia.