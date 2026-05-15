Saúde

Lesões vasculares em crianças: identifique sinais e siga tratamento

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Lesões vasculares em crianças: conheça os sinais e a importância do acompanhamento médico
Lesões vasculares em crianças: conheça os sinais e a importância do acompanhamento médico

A Semana Nacional de Conscientização sobre Hemangiomas e Anomalias Vasculares, criada pela Lei nº 14.588/2023, está aqui para lembrar a todos nós sobre a importância do diagnóstico precoce dessas condições em crianças. Essas lesões, que podem aparecer logo nos primeiros dias de vida, precisam da atenção dos pais e cuidadores. Afinal, a saúde dos pequenos é sempre prioridade.

Muitos de nós ficamos em dúvida quando vemos alguma mancha na pele dos nossos bebês, e é normal. Os hemangiomas infantis, por exemplo, são tumores benignos que geralmente surgem bem cedo e podem crescer rapidamente. O bom é que, na maioria dos casos, eles tendem a desaparecer sozinhos ao longo do tempo. Já as malformações vasculares são um pouco diferentes. Elas estão presentes desde o nascimento e, ao contrário dos hemangiomas, não desaparecem com o crescimento da criança.

Sinais de Lesões que Exigem Atenção

A Dra. Luísa Ciucci Biagioni, cirurgiã vascular, recomenda que os pais fiquem atentos a alguns sinais. Se você notar manchas vermelhas, rosadas ou arroxeadas na pele, aumento de volume em alguma parte do corpo ou se as veias estiverem muito aparentes, vale a pena procurar um especialista. Hemangiomas podem crescer rápido logo nos primeiros meses, enquanto as malformações são perceptíveis desde cedo e se destacam conforme a criança cresce.

É bom lembrar que nem todas as lesões precisam de um tratamento imediato. No entanto, se aparecerem perto de áreas sensíveis, como olhos e boca, ou se a criança sentir dor e dificuldade para respirar ou mamar, isso não pode ser ignorado. A Academia Americana de Pediatria recomenda uma avaliação logo no primeiro mês de vida, especialmente para quem está em maior risco.

Os Riscos da Demora no Diagnóstico

Muitas vezes, as pessoas pensam que essas manchas são apenas uma questão estética e demoram a buscar ajuda. Usar remédios caseiros sem orientação também pode ser perigoso. As lesões vasculares podem causar problemas que vão além da aparência, como dor, sangramento e dificuldades nas atividades diárias. Em casos mais graves, é possível que estejam envolvidas questões ósseas ou musculares.

Vale destacar que essas condições não afetam apenas o corpo, mas também a saúde emocional dos pequenos. Se a mancha estiver em uma parte exposta, como o rosto, isso pode impactar a autoestima e a socialização da criança.

Diagnóstico e Tratamento das Lesões

O diagnóstico, geralmente, é clínico. O médico vai observar o início da lesão, como ela cresce, sua cor e onde está localizada. Às vezes, para um diagnóstico mais preciso, exames como ultrassom ou ressonância são necessários.

O tratamento varia conforme o tipo de lesão. Algumas podem ser apenas monitoradas, enquanto outras exigem intervenções. Nos últimos anos, novas abordagens, como o uso do propranolol para tratar hemangiomas e técnicas como laser e cirurgia, têm mostrado bons resultados.

A Importância do Acompanhamento Especializado

A Dra. Luísa reforça que não devemos ignorar alterações visíveis e que todos os sinais precisam ser avaliados com seriedade. Um diagnóstico precoce pode evitar complicações no futuro e garantir que a criança receba toda a assistência necessária no momento certo.

A saúde dos nossos pequenos sempre merece atenção e cuidado!

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