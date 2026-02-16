Grão-de-bico: conheça 9 benefícios para sua saúde

O grão-de-bico é aquele tipo de ingrediente que transforma qualquer refeição. Ele é super nutritivo e versátil, podendo entrar em diversos pratos, de saladas a sopas, passando até por adoradas pastas como o homus. Incluir esse grão nas suas refeições é uma jogada inteligente para a saúde, repleta de proteínas, fibras e minerais. E o melhor: ele traz um sabor e uma textura que dão um charme a mais nos pratos.

Agora, vamos explorar nove benefícios incríveis do grão-de-bico para a saúde!

1. Ajuda a equilibrar o colesterol

Uma das qualidades mais legais do grão-de-bico é o seu alto teor de fibras. Elas têm a capacidade de se ligar ao colesterol e a outras gorduras no nosso sistema digestivo, puxando tudo para fora antes que possam ser absorvidos. Isso quer dizer que ele ajuda a reduzir o colesterol LDL, conhecido como “mau”, e dá um impulso no HDL, o “bom”. Ótimo para quem se preocupa com a saúde do coração!

Só para ter uma ideia, 100 g de grão-de-bico cozido trazem cerca de 7,47 g de fibra. A Organização Mundial da Saúde recomenda um mínimo de 25 g de fibras por dia para os adultos. Então, nada como um prato bem servido de grão-de-bico para dar uma força às suas veias!

2. Fortalecimento do sistema imunológico

O grão-de-bico é também um aliado e tanto para o sistema imunológico. Ele tem zinco e vitamina E, que são essenciais. O zinco ajuda as defesas do corpo, enquanto a vitamina E atua como um antioxidante, protegendo as células. Em dias de frio ou invernos rigorosos, quem não gostaria de manter as gripes e resfriados bem longe?

3. Auxilia no ganho de massa muscular

Se você está em busca de musculação, o grão-de-bico pode ser um ótimo amigo. Ele é rico em proteínas, oferecendo os nutrientes que seu corpo precisa para recuperar e construir músculos. Juntá-lo a outras fontes de proteína vegetal, como quinoa ou arroz, garante que você tenha todos os aminoácidos essenciais. Em cada 100 g do grão cozido, há cerca de 7,53 g de proteína. Então, quem está no projeto “ganho de massa”, pode se deliciar à vontade!

4. Ajuda a melhorar o humor

Você sabia que o grão-de-bico pode ser um impulsionador do bem-estar? Ele contém triptofano, um aminoácido que é fundamental para a produção de serotonina, o famoso “hormônio da felicidade”. Incorporá-lo nas refeições pode deixar seus dias mais leves, ajudando na busca de um equilíbrio emocional. Imagina um prato de grão-de-bico, um filme e uma noite tranquila? Pode ser uma boa combinação.

5. Favorece a saúde intestinal

O grão-de-bico é uma bênção para o intestino. Por conta do alto teor de fibras, ele ajuda a evitar a constipação e ainda alimenta as bactérias boas do intestino, mantendo a microbiota em equilíbrio. Isso significa que, se você já sentiu aquele desconforto após uma refeição pesada, pode considerar o grão-de-bico como um ótimo aliado.

6. Ajuda a controlar a glicose no sangue

Para quem tem diabetes ou está preocupado em desenvolver a doença, o grão-de-bico é um excelente parceiro. Seu baixo índice glicêmico evita aqueles picos de açúcar no sangue após as refeições. Com as fibras retardando a absorção de carboidratos, o controle dos níveis de açúcar fica muito mais tranquilo. Uma informação interessante é que, segundo estimativas, 1 em cada 9 pessoas no mundo vive com diabetes.

7. Ajuda na prevenção de anemia

Cheio de ferro e folato, o grão-de-bico é um grande aliado na prevenção de anemias, especialmente a por deficiência de ferro. Esses nutrientes são cruciais para a formação dos glóbulos vermelhos e o transporte de oxigênio pelo corpo. No Brasil, cerca de 30% das mulheres sofrem com a falta de ferro, então, incluir grão-de-bico na dieta é uma ótima dica.

8. Auxilia no alívio de cãibras e fadiga muscular

Com um bom aporte de potássio e magnésio, o grão-de-bico ajuda na recuperação muscular após os treinos, evitando clichês como a temida fadiga precoce. O magnésio, em particular, é fundamental para a produção de energia nas células, dando aquele gás extra em dias de treino intenso.

Além disso, as fibras e proteínas juntas no grão prolongam a sensação de saciedade. Elas ajudam a regular a digestão, permitindo que você se sinta satisfeito por mais tempo, o que pode ser um grande trunfo se você está cuidando da dieta.