Atum e saúde: descubra seus benefícios para o corpo e mente

O atum é um verdadeiro coringa da culinária brasileira. Seja no seu prato de marmita, em um sushi caprichado ou em um sanduíche prático, esse peixe é muito mais do que uma simples fonte de proteína. Ele tem um baita valor nutricional, que pode verdadeiramente ajudar a manter o corpo e a mente em equilíbrio.

Se você ainda não conhece, a professora Sandra Belo, da Faculdade Anhanguera, conta que o atum é rico em proteínas de alta qualidade, além de oferecer uma boa carga de vitaminas do complexo B, D e A. E não para por aí! Também está cheio de minerais como selênio e magnésio, e tem os ácidos graxos essenciais, como o famoso ômega 3. Esse último é especialmente importante, pois dá uma força para o coração e para o cérebro, ajudando a evitar problemas na saúde.

Benefícios do atum para a saúde mental

Olha que curioso: o atum pode dar uma mãozinha na sua saúde mental também. O ômega 3 que ele contém ajuda a regular neurotransmissores, como a serotonina, frequentemente chamada de “hormônio do bem-estar”. Sandra destaca que pesquisas mostram que incluir boas fontes de ômega 3 na dieta pode ajudar a reduzir sintomas de ansiedade e depressão leve.

Mas, atenção: comer atum não substitui o acompanhamento e o tratamento médico adequado para quem lida com questões mais sérias de saúde mental.

Como incluir o atum na dieta

Na hora de escolher o atum, o mercado oferece várias opções, e a qualidade do que você coloca no prato importa muito. O atum fresco, por exemplo, possui uma concentração de nutrientes bem maior e menos sódio, enquanto o enlatado é prático, mas requer cuidado. O teor de sal pode ser alto, principalmente para quem tem problemas de pressão alta.

Sandra sugere que o ideal é optar por preparações grelhadas, assadas ou cozidas, e usar temperos naturais como alho, cebola, e ervas variadas. Assim, você mantém o sabor e a saúde em dia.

E não esqueça que existem diversas espécies de atum, como o atum-rabilho, o albacora e o skipjack. O skipjack é comum em conservas, mas o rabilho, além de ser mais saboroso, está em risco devido à pesca predatória.

Lembre-se: uma alimentação equilibrada é fundamental. É importante garantir que você esteja recebendo todos os nutrientes que precisa. Pensando bem, o atum pode ser uma excelente escolha nesse caminho!