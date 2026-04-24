8 razões para adicionar milho à sua dieta hoje mesmo

Em 24 de abril, o mundo comemora o Dia Internacional do Milho, um dos alimentos mais amados e consumidos em todas as culturas. Versátil e rico em nutrientes, o milho não é só um ingrediente, mas também um verdadeiro aliado na busca por uma alimentação mais equilibrada.

Você sabia que o milho vem em várias cores? O mais famoso, sem dúvida, é o amarelo, mas ele também pode ser branco, azul, vermelho, roxo e até multicolorido — o famoso milho “arco-íris”. Cada tipo tem seu lugar na culinária e é uma experiência à parte.

Mas não é só na cozinha que o milho brilha. Ele tem muitos benefícios para a saúde que você vai adorar conhecer.

Benefícios do milho para a saúde

O milho é uma verdadeira bomba de energia. Rico em carboidratos complexos, ele fornece aquela dose de disposição que a gente precisa, principalmente em dias agitados. E não para por aí! Ele também é carregado de fibras, vitaminas do complexo B e minerais como magnésio e potássio. Esses componentes ajudam não só na digestão, mas também na saúde dos músculos e na proteção dos olhos.

A nutrição é uma das áreas onde o milho se destaca. A Dra. Isolda Prado, uma expert em nutrição, ressalta a importância de incluir o milho verde, especialmente quando consumido fresco e em preparações menos processadas. Ele é naturalmente livre de glúten, o que é uma mão na roda para quem tem intolerância.

Por que vale incluir o milho na alimentação?

Aqui estão alguns motivos para você se apaixonar mais ainda pelo milho:

Aliado da visão: Os antioxidantes luteína e zeaxantina protegem a saúde ocular. Mais energia: Os carboidratos complexos do milho liberam energia lentamente, ajudando nas atividades diárias. Fonte de fibras: Melhora o trânsito intestinal e dá aquela sensação de saciedade, ideal para quem está de olho no peso. Proteção cardiovascular: Nutrientes e antioxidantes ajudam a manter o coração em ordem. Cérebro alerta: Vitaminas do complexo B são essenciais para o bom funcionamento do cérebro. Ossos fortes: O milho possui fósforo e magnésio, que são ótimos para a saúde dos ossos. Sistema imunológico: Os antioxidantes combatem radicais livres e ajudam a manter as células saudáveis. Controle de peso: O consumo de milho, especialmente em suas formas mais naturais, auxilia na saciedade.

Como consumir o milho

O milho é super versátil e pode ser preparado de várias maneiras. Aqui vão algumas dicas para você incluir esse grão no seu dia a dia:

Cozido ou assado na espiga — simples, mas delicioso.

Uma pipoca caseira, com pouco óleo e sal, é uma ótima opção de lanche.

Farinha de milho pode dar vida a pratos como cuscuz e polenta.

Use o milho em saladas, sopas e refogados para um toque especial.

Experimente algumas delícias típicas, como pamonha e canjica.

E que tal um bolo de milho? Uma receita que sempre faz sucesso!

Contraindicações do consumo do milho

Apesar de ser seguro para a maioria das pessoas, tem algumas considerações importantes:

Diabéticos devem ter cuidado com as porções, já que é rico em carboidratos.

devem ter cuidado com as porções, já que é rico em carboidratos. Para quem está em dieta, é bom prestar atenção no valor calórico de algumas preparações.

Intolerâncias e alergias são raras, mas podem ocorrer.

Fique de olho nos produtos ultraprocessados, pois eles podem conter muito sódio e açúcar.

Assim, com essa explosão de possibilidades e benefícios, o milho é realmente um campeão na mesa. Ao incluí-lo de forma consciente na sua alimentação, você certamente vai perceber as vantagens para sua saúde!