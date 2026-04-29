Dor no peito: conheça 5 mitos e verdades importantes

A dor no peito é um tema que preocupa muitos, especialmente quando pensamos na saúde do coração. Às vezes, esse desconforto pode parecer algo simples, mas é importante entender que pode ter várias origens. Às vezes, é só refluxo ou tensão, mas em outras, pode ser um sinal de infarto. Na correria do dia a dia, é fácil ignorar esses sinais, mas é fundamental ficar atento.

O cardiologista Marcelo Bergamo destaca que a banalização da dor no peito pode ser arriscada. “Muita gente acha que é só uma situação simples ou que está relacionada a estresse. A verdade é que, enquanto nem toda dor é um infarto, todo infarto pode começar com uma dor no peito. Por isso, investigar sempre é a melhor escolha”, afirma.

Para tornar isso mais claro, vamos dar uma olhada em alguns mitos e verdades sobre a dor no peito. Afinal, entender os sinais do corpo é algo que pode fazer toda a diferença.

1. A dor no peito pode indicar infarto, mesmo que não seja muito intensa

Verdade. Esse desconforto pode vir como uma pressão ou queimação e ainda assim significar que algo não está certo no coração.

2. Se a dor passar rápido, não é nada grave

Mito. Dores cardíacas podem aparecer e desaparecer. Por isso, mesmo que a dor suma, deve-se investigar.

3. O sintoma pode vir acompanhado de outros sinais

Verdade. Se você sente falta de ar, suores frios ou náuseas, essa dor pode indicar um problema no coração, especialmente se irradiar para o braço ou mandíbula.

4. Jovens também podem ter problemas no coração

Verdade. Infelizmente, é cada vez mais comum ver pessoas jovens enfrentarem questões cardíacas, muitas vezes devido ao estresse e ao estilo de vida.

5. Dor no peito sempre significa infarto

Mito. Ansiedade e problemas musculares também podem causar dor semelhante, então é bom não entrar em pânico sem uma avaliação.

É bom lembrar que nem todo problema cardíaco se manifesta com dor. Em mulheres, idosos e diabéticos, os sinais podem ser mais sutis. Às vezes, um infarto aparece com um cansaço extremo ou uma tontura estranha.

Quando procurar atendimento médico

Se você sentir dor no peito de forma repentina e persistente, é hora de ligar para o médico. Isso vale ainda mais se a dor surgir durante uma atividade física ou em momentos de estresse.

Marcelo Bergamo alerta sobre a sensação de peso ou aperto no peito. Se a dor durar mais que alguns minutos ou vai e volta, existem razões para se preocupar. “O tempo é crucial. Quanto mais cedo receber atendimento, mais chances você tem de evitar problemas maiores”, ressalta.

Mais do que gerar alarde, entender essas questões pode salvar vidas. É essencial reconhecer os sinais e, se ficar em dúvida, buscar ajuda. Ignorar o corpo nunca é uma boa ideia, especialmente quando se trata da saúde do coração.