Crescimento infantil: descubra os fatores que influenciam

Embora a herança genética jogue um papel importante na altura das crianças, não é só isso que conta. Fatores como alimentação, sono, atividade física e saúde emocional têm um impacto significativo no crescimento. E quem é pai ou mãe sabe: a rotina das crianças é cheia de influências externas, desde a qualidade do que elas comem até o que fazem com seu tempo livre.

O Dr. Pedro Andrade, um expert da Universidade de São Paulo e fundador do Instituto Genoma, destaca como o ambiente em que as crianças vivem molda seu desenvolvimento. Ele comenta que a infância é um período muito sensível. O corpo e o cérebro delas estão sempre aprendendo a entender o mundo. Por isso, não podemos achar que a altura está toda nas mãos da genética. O crescimento é uma resposta ao que elas vivenciam.

Recentemente, um estudo gigante publicado na revista The Lancet analisou dados de mais de 65 milhões de crianças em 200 países. O resultado? Fatores ambientais e socioeconômicos têm influência direta nas trajetórias de crescimento. Se você já acompanhou o crescimento de uma criança, sabe que diferentes realidades podem levar a resultados muito distintos.

O Dr. Pedro explica que a ideia de crescimento saudável vai muito além da altura. Muitas vezes, os pais pensam que é só a genética que conta. Mas a realidade é que uma série de fatores se entrelaça. Dormir mal, comer mal, passar por estresse constante e não se movimentar pode inviabilizar todo o potencial de crescimento de uma criança.

O papel do sono e da alimentação

Ele explica que o hormônio do crescimento é liberado principalmente quando estamos em um sono profundo. Por isso, se a criança não dorme bem, pode prejudicar seu desenvolvimento. O Dr. Pedro afirma que o sono é um dos aspectos mais esquecidos na vida das crianças hoje. Anotar em um calendário, por exemplo, que a hora de dormir é tão importante quanto a hora do lanche, pode ajudar a família toda a manter os hábitos em dia.

A alimentação também é fundamental. Dietas baseadas em produtos ultraprocessados e ricas em açúcar não ajudam em nada. O corpo infantil precisa de nutrientes para formar músculos, ossos e até o cérebro. Se a alimentação é pobre, o organismo vai focar na sobrevivência, e não na performance.

Atenção com as telas e o sedentarismo

Outro ponto que merece cuidado é o estilo de vida cada vez mais sedentário. As crianças passam muito tempo em frente a telas, o que pode interferir não só na saúde física, mas na saúde emocional e na forma como se relacionam com o mundo. Um bom balanço aqui pode ajudar: liberar mais tempo para brincar ao ar livre e menos no celular faz bem para a saúde mental e física.

“O excesso de telas pode atrapalhar sono, comportamento e até hábitos alimentares. Essa mudança impacta o crescimento como um todo”, alerta o Dr. Pedro. Portanto, se você tem filhos, sempre que puder, incentive brincadeiras ao ar livre. A luz do sol e a interação com outras crianças são benéficas.

Crescimento saudável vai além da altura

Quando falamos de crescimento infantil, precisamos olhar para muito mais do que a altura em si. O desenvolvimento envolve também cognição, imunidade e saúde emocional. O Dr. Pedro destaca que, quando os pais mudam o estilo de vida da família, as crianças tendem a acompanhar essas melhorias. Isso resulta em crianças que dormem melhor, têm mais disposição e, naturalmente, crescem mais saudáveis.

Investir em uma infância saudável é tão crucial que pode ser considerado uma estratégia de saúde pública. Afinal, se uma criança cresce num ambiente com sono irregular e hábitos pouco saudáveis, ela não somente compromete a saúde, mas também seu potencial para se tornar um adulto pleno e feliz.

A saúde dos pequenos é uma responsabilidade coletiva, e criar condições para um desenvolvimento saudável é sempre um bom caminho.