Cuidados essenciais com o consumo de sal diário

Entre os dias 11 e 17 de maio, acontece a Semana Mundial de Conscientização sobre o Sal. Essa campanha tem como objetivo alertar todos nós sobre os riscos de consumir muito desse ingrediente tão comum nas nossas refeições. Não tem como negar: o sal é super utilizado para dar aquele toque especial à comida e está presente na maioria das cozinhas.

Mas cuidado! O uso excessivo pode trazer problemas sérios para a saúde. O Prof. Dr. Durval Ribas Filho, nutrólogo e presidente da ABRAN, alerta que o sal é essencial para algumas funções do corpo, como o equilíbrio de líquidos e o funcionamento dos nervos e músculos. O grande problema é quando a gente exagera na dose.

Quantidade de sal por dia

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que o ideal é consumir até 5 gramas de sal por dia, o que dá mais ou menos uma colher de chá rasa. Porém, a realidade é que o consumo global médio está em torno de 10 a 11 gramas, muito acima do limite. Isso é preocupante!

E uma coisa que muita gente não sabe é a diferença entre sal e sódio. O que usamos no dia a dia é composto por sódio e cloro. O sódio, por sua vez, está escondido em vários alimentos industrializados, mesmo aqueles que não têm um sabor salgado. Fiquem de olho nisso!

Riscos do excesso de sal na alimentação

É fundamental esta conscientização, pois o excesso de sal está ligado a um aumento na pressão arterial, sobrecarga dos rins e até a riscos de eventos sérios, como infartos e AVCs. O Prof. Dr. Durval ainda ressalta que reduzir o consumo é uma atitude chave para prevenir problemas cardiovasculares e melhorar nossa saúde coletiva.

Cuidados com o consumo de sal no dia a dia

Aqui ficam algumas dicas do Prof. Dr. Durval para a gente conseguir diminuir a quantidade de sal no nosso dia a dia:

1. Sempre vigilante

Tente reduzir a quantidade de sal para até 5 gramas por dia. É melhor fazer isso devagar, para o paladar se acostumar.

2. Prato saudável

Priorize alimentos “in natura” ou minimamente processados. Os alimentos ultraprocessados costumam ter muito sódio escondido.

3. Na hora da compra

Quando for ao supermercado, preste atenção nos rótulos. Prefira marcas com menos sódio, mesmo em alimentos que parecem saudáveis.

4. Sem saleiro por perto

Evite usar sal à mesa. Isso é um bom começo para diminuir o consumo.

5. Trocas inteligentes

Use temperos naturais, como alho, cebola e ervas frescas, para dar sabor aos pratos. Eles são ótimos e ajudam a diminuir o uso do sal.

6. Sal “escondido”

Fique atento aos alimentos como embutidos, caldos e molhos prontos — esses podem ter muito sódio, mesmo sem saber.

7. Grupos de risco

Se você ou alguém próximo tem hipertensão, problemas cardiovasculares ou é idoso, é ainda mais importante tomar cuidado com o consumo de sal.

O sal não é o vilão: tudo depende da quantidade

O Prof. Dr. Durval destaca que o sal não é completamente o vilão nessa história. Ele é necessário em quantidades adequadas para várias funções vitais, como regular o ritmo cardíaco e manter a contração muscular. E para quem se exercita, ele ajuda a repor o sódio que perdemos pelo suor. Portanto, não precisamos eliminar o sal da nossa vida, mas sim prestar atenção na quantidade que consumimos.

É tudo uma questão de equilíbrio!