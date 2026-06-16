Saúde

Cristiano Ronaldo revela como sono e alimentação garantem longevidade

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O sono exerce papel fundamental na recuperação muscular, no equilíbrio hormonal e na manutenção da performance física, fatores presentes na rotina de atletas como Cristiano Ronaldo (Imagem: oday jamil moari
O sono exerce papel fundamental na recuperação muscular, no equilíbrio hormonal e na manutenção da performance física, fatores presentes na rotina de atletas como Cristiano Ronaldo (Imagem: oday jamil moari | Shutterstock)

Cristiano Ronaldo é um nome que dispensa apresentações, especialmente entre os apaixonados por futebol. Nesta quarta-feira (17), ele vai liderar a Seleção de Portugal na estreia da Copa do Mundo de 2026 contra a República Democrática do Congo. A partida acontece às 14h (horário de Brasília). O que torna isso ainda mais especial é que, com 41 anos, Ronaldo vai disputar sua sexta edição do Mundial — um feito inédito para jogadores de linha.

A curiosidade sobre como ele mantém seu desempenho lá em cima é natural. Além de treinos intensos e uma alimentação balanceada, um dos segredos de Ronaldo pode ser algo bem simples, mas super importante: o sono. Isso mesmo! Dormir bem é uma peça fundamental no quebra-cabeça que mantém o atleta em forma.

Quando falamos sobre recuperação muscular, muita gente não imagina que o sono desempenha um papel tão crucial. A nutricionista Fernanda Mattos explica que, durante o sono, especialmente nas fases mais profundas, nosso corpo se regenera. É ali que hormônios essenciais entram em ação, cuidando dos músculos e dos tecidos, ajudando o corpo a se adaptar aos treinos.

Falando em alimentação, a Fernanda também faz um ponto interessante. Ter uma dieta equilibrada é complementar a esse processo. Você precisa de proteínas, carboidratos e micronutrientes para garantir que seu corpo se recupere da melhor forma. No dia a dia, quem dirige longas distâncias sabe que uma boa refeição antes da estrada faz toda a diferença.

As noites mal dormidas afetam muito mais do que a disposição ao acordar. As alterações hormonais podem aumentar a sensação de fome e dificultar o controle do peso. Além disso, quem passa a noite em claro também tem menos aproveitamento na sinapse de proteínas, o que pode impactar diretamente na massa muscular. Pense nisso quando tiver a chance de tirar aquele cochilo após um dia cansativo.

E não para por aí! Dormir mal também colabora para um aumento de inflamações no corpo. Em um atleta, isso pode prejudicar muito a performance e a recuperação. Imagine você, depois de correr uma maratona, com o corpo inflamado e sem a vitalidade necessária para o próximo treino.

Além de tudo isso, a nutrição e o sono estão entrelaçados na prevenção de lesões. Uma recuperação adequada é crucial para evitar fadiga e, consequentemente, lesões, especialmente para quem treina duro. Dormir bem e se alimentar corretamente pavimenta o caminho para um desempenho físico e emocional melhores.

Em resumo, dormir bem não é só um luxo; é uma estratégia vital para qualquer atleta de alto nível, e pode ser uma lição para todos nós que queremos aproveitar a vida ao máximo, seja ao volante ou em qualquer outra atividade do dia a dia.

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