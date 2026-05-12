Brasileiro muda padrão de compras e valoriza alimentação saudável

O comportamento dos consumidores brasileiros está mudando, especialmente na hora de fazer compras. Cada vez mais, as pessoas estão buscando alimentos que tragam saúde e bem-estar. Segundo uma pesquisa da Scanntech, essa mudança é clara: a preferência por produtos mais saudáveis e com menos processamento está em alta, enquanto os itens industrializados estão caindo em desuso.

Vamos às cifras! De 2022 a 2025, as vendas de frutas in natura cresceram impressionantes 33,9%. Os ovos aumentaram 24,3%, e o frango in natura avançou 15,4%. Por outro lado, as massas instantâneas despencaram 16,6%, e os biscoitos tiveram uma queda de 10,1%. Isso demonstra que o consumidor está mais atento à qualidade dos alimentos, trocando a praticidade excessiva por opções mais saudáveis e equilibradas.

O médico Danilo Almeida, da Clínica Versio, reforça essa tendência. Ele comenta que, ao focar no que consome, as pessoas costumam sentir mais energia, melhor saciedade e um equilíbrio maior no metabolismo. A chave é fazer disso uma rotina, e não uma mudança temporária.

Mudança no carrinho pode refletir melhora na saúde

Quando os consumidores começam a prestar atenção nos itens que colocam no carrinho, o resultado geralmente é uma alimentação mais saudável. Trocar os produtos ultraprocessados por opções naturais pode diminuir a ingestão de sódio, açúcares e gorduras de baixa qualidade. Isso, por sua vez, facilita a ingestão de fibras, vitaminas e proteínas que fazem bem ao corpo.

Danilo Almeida aconselha que pequenas mudanças são mais eficazes do que grandes restrições. Diz ele: “Trocar refrigerantes por água, substituir lanches ultraprocessados por frutas ou melhorar o café da manhã são alterações que trazem ganhos significativos ao longo do tempo.” Essa abordagem ajuda a criar um relacionamento mais saudável com a comida, tornando as escolhas saudáveis parte do dia a dia.

Proteína em alta exige equilíbrio e estratégia

Uma das grandes tendências que vem se destacando é a busca por alimentos ricos em proteínas. Esse nutriente é crucial para a saciedade e preservação da massa muscular. A pesquisa da Scanntech também destaca um aumento de 19,6% nas vendas de sardinha enlatada, além do crescimento das vendas de ovos e frango.

Danilo Alves explica que a proteína ajuda a controlar a fome e a manter a massa muscular, mas é importante evitar a monotonia. A melhor estratégia é diversificar as fontes de proteína ao longo do dia, usando opções como ovos, carnes magras, peixes, iogurte natural, e até legumes como feijão e lentilha.

Lembre-se, não adianta cortar os industrializados e acabar consumindo produtos que parecem saudáveis, mas têm muito açúcar e sódio. Por isso, sempre fique de olho nos rótulos e na composição dos alimentos.

Como transformar tendência em hábito duradouro

Se você quer mudar seus hábitos alimentares, aqui vão algumas dicas práticas:

– Planeje suas refeições antes de ir ao mercado.

– Comece enchendo o carrinho com frutas, proteínas e itens básicos, deixando os produtos mais supérfluos para depois.

– Foque em alimentos in natura ou minimamente processados.

– Tenha opções saudáveis em casa, como frutas já lavadas, ovos e iogurte natural, para evitar apelar para refeições rápidas pouco saudáveis.

– Compare versões de produtos e opte por aquelas com menos açúcar e sódio.

– Não se esqueça de ler rótulos! Fique atento aos ingredientes e suas quantidades.

Construir uma alimentação saudável não se resume a uma única compra; é toda uma rotina de boas escolhas. Quanto mais simples e sustentável for essa nova abordagem, maiores são as chances de mantê-la a longo prazo.