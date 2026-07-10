Falta de ar: conheça causas e quando consultar um médico

Sentir falta de ar após uma corrida ou um passeio mais longo pode ser algo comum. Mas, quando essa sensação empieza a se tornar parte do seu dia a dia, é hora de prestar atenção. Se a respiração começa a limitar tarefas simples, aparece em momentos de descanso ou piora com o tempo, deixar tudo isso de lado como uma consequência da idade ou do sedentarismo pode ser um erro.

A falta de ar, que os médicos chamam de dispneia, não é uma doença, mas sim um sintoma. E, como toda pista importante, precisa ser analisada com cuidado. É fundamental entender o contexto: quando começou, em quais situações aparece e se está piorando. O Dr. Alessandro Mariani, cirurgião torácico da FMUSP, comenta que não se trata apenas do cansaço comum de uma corrida. “A falta de ar que surge em momentos inesperados ou se intensifica precisa de investigação. Achar que isso é normal só porque você não é mais tão jovem pode ser perigoso”, alerta o médico.

### Diferentes causas da falta de ar

A dispneia pode ter várias causas. Muitas vezes está relacionada a problemas respiratórios, como asma ou DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica), que pode causar aquela sensação de aperto no peito. Outras questões cardíacas ou metabólicas também podem influenciar, como doenças do coração e condições como anemia. Muitas vezes, o descondicionamento físico, a obesidade e até a ansiedade entram no jogo.

“Falta de ar não é um diagnóstico em si, mas um sinal de que algo não está certo,” explica Dr. Mariani. “A ideia é entender qual é o problema por trás desse sintoma.”

Um exemplo aqui é a DPOC, que, segundo a OMS, é uma das principais causas de morte no mundo. É fácil confundir falta de ar com um simples resfriado ou uma gripe, mas é a gravidade dos sintomas que deve nos fazer ficar alerta. Para muitos, a asma é um conhecido motivo para a falta de ar, mas não é a única causa. Cada caso merece atenção individual.

### Quando o câncer também entra na investigação

Câncer de pulmão é outra condição a ficar no radar. Se a falta de ar vem acompanhada de tosse persistente, dor no peito ou perda de peso, é um sinal para buscar ajuda médica. O Brasil espera cerca de 35 mil novos casos de câncer de pulmão nos próximos anos. Embora as chances de ter uma doença grave possam parecer assustadoras, não devemos pânico. É crucial estar atento e procurar um médico assim que esses sintomas começarem a aparecer.

### Doenças da pleura também podem causar o sintoma

Outro ponto que merece atenção são as doenças da pleura, que é a membrana que envolve os pulmões. Condições como derrame pleural e pneumotórax podem dificultar a respiração e, em alguns casos, causar dor no peito. “Nem toda falta de ar chega ao cirurgião torácico de cara. Frequentemente, o primeiro passo é uma avaliação médica mais geral,” explica Mariani.

### Quando procurar avaliação médica

Fica a dica: conheça os sinais que precisam de atenção! A falta de ar é um sinal vermelho quando:

– Surge do nada, sem explicação

– Aumenta com o tempo

– Aparece em repouso

– Dificulta atividades simples

– Vem com dor no peito

– Está acompanhada de tosse persistente ou febre

– Tem sangue no escarro ou perda de peso significativa

Caso a falta de ar ocorra de forma súbita e intensa, procure imediatamente um pronto-socorro. Isso pode ser indicativo de uma situação grave, como embolia pulmonar ou infarto.

### Respirar mal nunca deve ser normalizado

O erro comum é tratar somente o sintoma. Às vezes, um broncodilatador pode ajudar, mas isso não resolve a causa do problema. O tratamento correto depende de entender o que está acontecendo de fato. Afinal, respirar mal não deve ser considerado normal apenas pelo fato de estar envelhecendo. Se a falta de ar está atrapalhando seu cotidiano, é hora de dar a devida atenção a isso.