Zuckerberg participa de reunião de Trump no Salão Oval e é convidado a sair

Mark Zuckerberg, o CEO da Meta, teria recebido um inesperado pedido para sair do Salão Oval durante uma reunião entre Donald Trump e líderes militares dos EUA. Essa informação foi revelada por uma reportagem da NBC News, que mencionou fontes próximas à Casa Branca.

### Reunião militar interrompida

Segundo a NBC, a situação aconteceu durante um debate sobre novos caças da Força Aérea. A aparição de Zuckerberg deixou os presentes surpresos e preocupados com a presença de alguém sem o devido acesso em um momento tão delicado. Eles ficaram “confusos e um pouco nervosos”, e um oficial descreveu aquele momento como “um mundo bizarro”. Em meio a essa tensão, Zuckerberg foi orientado a aguardar do lado de fora para que a reunião pudesse prosseguir tranquilamente.

### Versão da Casa Branca contesta situação

No entanto, uma reportagem do Daily Mail trouxe uma perspectiva diferente. Um funcionário da Casa Branca afirmou que as alegações sobre o pedido para Zuckerberg sair estavam sendo mal interpretadas. Segundo esse relato, o próprio Trump teria convidado Zuckerberg para um rápido cumprimento antes de uma reunião oficial dele com os líderes militares. Essa fonte enfatizou que Zuckerberg saiu por sua própria iniciativa, e não houve qualquer constrangimento ou pedido direto para que ele se retirasse.

### Zuckerberg e o cenário político

Zuckerberg, ao longo dos anos, tem navegado numa relação um tanto quanto ambígua com a política americana. Em tempos passados, ele se alinhou a pautas progressistas e apoiou políticos do Partido Democrata. No entanto, sua postura mudou, e nos últimos anos ele tem se aproximado da agenda mais conservadora de Trump. Ele até participou da posse de Trump em janeiro, e tem sido visto ao lado de figuras como Jeff Bezos e Elon Musk em eventos públicos ligados ao governo.

Embora o relatório sobre o incidente no Salão Oval tenha gerado bastante repercussão, a data exata em que isso aconteceu ainda não foi confirmada pelas fontes.