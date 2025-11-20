Zoji La: a estrada de alta montanha mais perigosa do mundo

No meio do Himalaia, onde o clima pode mudar em um instante e a geografia cria um verdadeiro labirinto de penhascos e desfiladeiros, está uma das estradas mais desafiadoras do mundo. Com uma impressionante altitude de 3.528 metros, a estrada chamada Zoji La é conhecida como um dos corredores mais perigosos da Ásia. Ela apresenta trechos super estreitos, nevascas constantes e uma alta taxa de interdições devido a deslizamentos e avalanches.

Essa via, localizada no norte da Índia, liga as regiões de Ladakh e Caxemira. Durante grande parte do inverno, fica fechada por causa da neve acumulada e tempestades que tornam sua travessia uma missão de alto risco. Mas essa estrada é essencial para o transporte de alimentos, combustível, materiais de construção e suprimentos militares, especialmente por estar perto de áreas fronteiriças.

Uma estrada em terreno instável e sob condições climáticas severas

O percurso de aproximadamente 25 a 30 quilômetros é construído sobre uma encosta íngreme, esculpida em rochas frágeis, com distâncias perigosas entre o penhasco e os pneus dos veículos. Ao longo do caminho, a estrada não conta com:

muretas de proteção;

faixas de mão definidas;

pavimentação contínua;

barreiras contra deslizamentos;

áreas de escape.

Essa combinação de lama, gelo, rocha solta e ventos fortes exige que até os caminhões mais robustos avancem em baixa velocidade para evitar acidentes. No verão, o derretimento do gelo traz outro desafio: rochas podem desabar da montanha, bloqueando a passagem ou caindo sobre os veículos.

Reprodução/Wikipedia

O clima que transforma a estrada em um corredor extremo

A alta altitude faz com que o Zoji La fique exposto às turbulências das correntes de ar do Himalaia, resultando em condições como:

nevascas repentinas;

queda rápida da visibilidade;

finas camadas de gelo na pista;

rajadas de vento que podem arrastar veículos leves;

formação de gelo perigoso (black ice);

alto risco de avalanches.

Esses fatores fazem do Zoji La uma das estradas com os maiores índices de interrupções no subcontinente asiático. Por isso, o governo indiano estuda a construção de túneis alternativos para tentar amenizar os riscos.

Por que mesmo assim milhares de motoristas precisam cruzar essa estrada todos os anos

Essa estrada é crucial para abastecer áreas remotas e permite que as Forças Armadas indianas se desloquem em uma região geopolítica muito sensível. Diariamente, caminhões militares, ônibus lotados e motocicletas atravessam o trecho, cientes dos perigos, como:

o gelo que pode se romper sob o peso dos veículos;

pedras que podem se desprender;

ventos que deslocam motociclistas;

manobras arriscadas à beira do abismo.

Nos períodos de neve intensa, longas filas se formam, e os motoristas podem ficar parados por horas esperando que as máquinasremovam camadas de gelo que acumulam vários metros.

Os relatos que solidificaram a reputação de estrada extrema

Com o passar do tempo, vídeos e reportagens mostraram a perigosa realidade do Zoji La:

caminhões em manobras arriscadas à beira dos precipícios;

ônibus ancorados para evitar quedas;

motociclistas levados pelos ventos;

veículos soterrados por avalanches repentinas;

viajantes resgatados em meio a nevascas inesperadas.

Essas imagens, compartilhadas por jornais e viajantes, ajudaram a moldar a fama do Zoji La como uma das estradas mais perigosas do planeta.

Um desafio logístico e humano em um ambiente implacável

A construção e a manutenção do Zoji La exigem um trabalho diário das equipes de engenharia e de forças locais, que encaram desafios como:

rachaduras provocadas pelo congelamento e derretimento;

manutenção das pistas com pás mecânicas em meio à neve;

reforço das contenções para evitar deslizamentos;

escavações para prevenir bloqueios.

Apesar de todo esse esforço, a natureza muitas vezes se impõe: trechos ficam interditados e motoristas precisam esperar horas até que a estrada se torne minimamente segura novamente.

Por que Zoji La é tão temida quanto reverenciada

Mesmo com todos os riscos, essa estrada representa:

Uma proeza humana

Dirigir por ali requer precisão e uma atenção constante.

Um corredor vital

Sem essa rota, zonas inteiras ficariam completamente isoladas por meses.

Um desafio geográfico

A topografia do Himalaia transforma cada obra em um teste de engenharia.

Uma experiência única

Viajantes frequentemente descrevem esse trajeto como um dos mais impactantes em suas vidas.

Com uma altitude extrema, um clima severo e uma geografia traiçoeira, o Zoji La vai além de ser uma simples estrada. É um verdadeiro teste de coragem e respeito pela força da natureza. Cada curva traz a beleza magnífica das montanhas e a fragilidade humana diante delas, tornando essa travessia uma das mais icônicas e desafiadoras do planeta.