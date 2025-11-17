Youtuber queima Ferrari F8 Tributo de R$ 2,2 milhões e é processado

Cody Detwiler, um youtuber americano, está passando por um verdadeiro furacão jurídico. Ele ficou famoso por criar vídeos que mostram supercarros sendo levados ao extremo. Porém, a situação se complicou quando ele destruiu uma Ferrari F8 Tributo em um de seus conteúdos. Agora, ele enfrenta uma ação na Justiça Federal dos Estados Unidos, conforme informou um site especializado.

O modelo de Ferrari que caiu na roda da vez não é nada barato, custando cerca de 400 mil dólares, ou seja, cerca de R$ 2,2 milhões. E é bom destacar que Cody não era o proprietário deste carro — ele havia alugado.

Motivo da ação contra o youtuber

Os credores do carro, junto com a empresa de leasing que o alugou, entraram com um processo. Eles alegam que Cody violou o contrato ao agir de maneira imprudente e abusiva com o veículo. De acordo com a reclamação, ele não deveria ter tratado o carro daquela forma, já que isso ultrapassou qualquer limite aceitável.

Como o incidente ocorreu

O que aconteceu? Durante a gravação do vídeo, Cody estava em um campo de milho seco no Texas. Ele dirigia em alta velocidade e, por conta do calor, as chamas se espalharam rapidamente pela vegetação, culminando na queima da Ferrari. Para piorar, uma van da equipe que estava estacionada próxima ao local também acabou se arruinando no incêndio.

O vídeo como prova

O vídeo em questão, que tem o título bem humorado "A maneira mais rápida de perder quatrocentos mil dólares", já acumulou 16 milhões de visualizações. Esse conteúdo se tornou a principal prova utilizada pelos autores da ação. Para eles, a destruição do carro não foi pura acidentalidade — na visão deles, tudo foi uma estratégia calculada para atrair mais visualizações e arrecadar dinheiro.

Outras acusações

Além do dano ao veículo, o processo aponta acusações de fraude e uso inadequado de propriedade. Os credores acreditam que Cody pode ter usado informações enganosas para conseguir o financiamento para o leasing. Outro ponto levantado diz respeito à possível falta de seguro, que agravaria ainda mais a situação dele.

O que os credores pedem ao youtuber

Os responsáveis pela ação estão pedindo que Cody pague o valor total da Ferrari, além de cobrir todas as despesas legais e danos punitivos. Essa história reacende um debate sobre até onde os criadores de conteúdo devem ir em busca de cliques e engajamento na internet.