Yamaha lança scooter 2025 com chave presencial e alta eficiência

A nova scooter da Yamaha para 2025, a Fluo 125, chegou para facilitar a vida nas cidades. Com um design leve e ágil, ela se destaca por um pacote de tecnologia que a coloca à frente de outras opções no mercado. Um dos grandes atrativos é o preço: ela é a scooter mais barata do Brasil que oferece recursos como chave presencial (Smart Key) e freio ABS.

Por outro lado, a Fluo 125 também apresenta um desafio: são duas versões diferentes com motores distintos, uma tradicional e uma nova versão híbrida. Além disso, a suspensão da scooter gera questionamentos: será que a tecnologia e a agilidade compensam a falta de conforto nas ruas esburacadas do Brasil?

Dois modelos em um ano: O que muda na Fluo 125 para 2025?

O ano de 2025 é especial para a Fluo 125, pois traz novidades que exigem atenção na hora da compra. O consumidor encontrará duas versões que estão sendo comercializadas como “2025”.

A Fluo ABS “Legado” (2024/2025): essa é a versão original que fez sucesso, equipada com um motor de 9,5 cv. Ela é conhecida pela sua eficiência e equilíbrio nas ruas, com um preço sugerido de R$ 15.290 e um consumo médio de aproximadamente 44 km/l.

A Fluo ABS Hybrid (2025/2026): lançada em janeiro de 2025, essa versão traz um sistema híbrido leve. O motor foi ajustado e entrega 8,3 cv. Essa versão conta ainda com conectividade com smartphones e tem preço de R$ 16.690. Com uma eficiência que aumentou em cerca de 12%, seu consumo médio chega a cerca de 49 km/l.

A Fluo 125 se destaca pelo pacote de recursos. É a scooter mais acessível do Brasil a oferecer a chave presencial (Smart Key) de série, uma comodidade e tanto. Além disso, vem com um freio a disco na dianteira com ABS, que previne travamentos em frenagens bruscas — um item de segurança que falta na Honda Elite 125, sua principal concorrente.

A suspensão dura que não perdoa as ruas do Brasil

Apesar de todos os recursos, a Fluo 125 tem um ponto negativo: a suspensão rígida. Com 90 mm de curso, ela foi calibrada para oferecer agilidade, mas muitos usuários relatam que acaba transmitindo os impactos de buracos e irregularidades nas ruas de forma brusca. Isso resulta em “pancadas secas” e desconforto ao pilotar, especialmente nas vias mal conservadas. Para muitos, esse é um fator que pode pesar na hora da escolha.

A polêmica do novo motor híbrido

A versão híbrida da Fluo 125 trouxe um debate em torno de suas vantagens. O sistema chamado “Power Assist” utiliza um motor elétrico pequeno para ajudar o motor a combustão nas arrancadas, prometendo uma economia de até 12% de combustível. Contudo, essa economia trouxe uma redução de 12,6% na potência do motor. Para alguns especialistas e usuários, essa mudança não parece vantajosa, levantando dúvidas se essa inovação é realmente um benefício para o consumidor ou uma estratégia de marketing.

Para quem a nova scooter da Yamaha é a escolha certa?

A Yamaha Fluo 125 é uma ótima opção, mas com uma ressalva. Ela é ideal para quem anda principalmente em asfalto de boa qualidade e valoriza tecnologia, praticidade e segurança com o ABS.

Para esse perfil, a versão padrão de 9,5 cv representa o melhor custo-benefício. A versão híbrida é para quem quer ter a tecnologia mais atual e não liga para a leve perda de potência. Em ambos os casos, é importante estar preparado para a suspensão firme, que é uma característica marcante do modelo.