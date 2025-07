Xicão, o brasileiro que pode mudar a sorte do UFC

Retrospectiva do MMA Brasileiro

O início de 2023 foi desafiador para os lutadores brasileiros no MMA. O primeiro revés aconteceu em janeiro, quando Amanda Ribas perdeu para Mackenzie Dern, uma atleta com nacionalidade brasileira, mas que nasceu nos Estados Unidos. Na mesma época, Renato "Moicano" também foi derrotado, sendo finalizado por Islam Makhachev.

Em fevereiro, mais um brasileiro teve uma performance abaixo do esperado: Gregory "Robocop" foi derrotado por Jared Cannonier. Já em março, Alex "Poatan", que era o campeão dos meio-pesados (93 kg), perdeu o seu cinturão para Magomed Ankalaev.

Abril trouxe mais resultados negativos, com Diego Lopes sendo superado por Alexander Volkanovski. Carlos Prates também enfrentou uma derrota, perdendo sua invencibilidade para Ian Machado Garry. Em maio, a situação não melhorou, pois Deiveson Figueiredo foi derrotado por Cory Sandhagen, e Gilbert "Durinho" Burns foi dominado por Michael Morales. O último golpe foi recebido por Charles "do Bronx", que foi nocauteado por Ilia Topuria em uma luta realizada no fim de junho durante o UFC 317.

Xicão, um Talento Promissor

Entre os lutadores brasileiros, Tallison, conhecido como Xicão, se destaca como uma promessa no MMA. Com apenas 25 anos, ele é faixa-preta em jiu-jitsu e possui grau preto em muay thai, o que demonstra sua habilidade em artes marciais. Xicão tem um estilo de luta bastante agressivo, com um impressionante retrospecto de 100% de taxa de finalização. Até o momento, ele conquistou sete vitórias por nocaute e uma por finalização, todas no primeiro round.

Diante de sua invencibilidade e confiança, Xicão está otimista para o combate que terá contra Derrick Lewis. Ele afirma que Lewis provavelmente se tornará mais uma de suas vítimas. Em suas palavras: "Vou nocautear o Derrick Lewis. Tenho certeza que sou o mais agressivo dos pesos-pesados. Então, se vocês gostam de ver pessoas caindo, assistam à minha luta, porque eu sempre vou derrubar alguém."

Xicão está determinado a mudar o rumo das lutas brasileiras e elevar o espírito dos fãs do MMA nacional. A expectativa é que seu próximo combate atraia a atenção de muitos, ansiosos por mais uma exibição de sua habilidade e força no octógono.