Chá pode ajudar na perda de peso mais rápida

Embora não substituam uma dieta balanceada e a prática de exercícios, os chás são ótimos aliados para quem busca um estilo de vida mais saudável. Eles têm propriedades que fazem bem ao corpo e à mente. Um exemplo bastante interessante é o chá de erva-mate, que não só dá energia, mas também pode auxiliar na perda de peso.

Recentemente, estudos mostraram que a erva-mate pode ajudar a reduzir a quantidade de células de gordura no corpo. Isso se deve à sua composição, já que possui cafeína e outros compostos que aceleram o metabolismo. Com isso, o corpo queima mais gordura, facilitando a perda de peso. Porém, é bom lembrar que para isso funcionar, é essencial combinar o consumo do chá com hábitos saudáveis.

Outros benefícios do chá de erva-mate

Além de ajudar na emagrecimento, o chá de erva-mate traz vários outros benefícios que valem a pena considerar: