Wimbledon 2025: Alcaraz vence Fritz e aguarda Sinner vs. Djokovic

Hoje, os holofotes do torneio de Wimbledon estão voltados para as semifinais de simples masculino e duplas femininas. No Centro de Tênis, o atual campeão Carlos Alcaraz, que já venceu o torneio duas vezes, garantiu sua vaga na final após uma partida emocionante contra o americano Taylor Fritz, quinto colocado no ranking mundial. Após um duelo acirrado, Alcaraz saiu vitorioso com os sets de 4-6, 7-5, 3-6, 6-7(6).

Agora, Alcaraz aguardará o resultado da outra semifinal, que será disputada entre Jannik Sinner, número 1 do mundo, e Novak Djokovic, ex-número 1 e atualmente sexto no ranking. O vencedor dessa partida irá enfrentar Alcaraz na final, marcada para domingo.

Enquanto isso, No. 1 Court está em atividade com as semifinais de duplas femininas. A competição já começou e promete grandes emoções.

Na jornada de ontem, a jogadora Amanda Anisimova, número 13 do ranking, surpreendeu a principal favorita, Aryna Sabalenka, avançando para a final do torneio de simples femininos. No confronto decisivo, Anisimova medirá forças com Iga Świątek, oitava colocada, que garantiu sua vaga após vencer Belinda Bencic.

Os fãs do tênis podem acompanhar tudo de perto nas transmissões ao vivo pelas emissoras BBC, no Reino Unido, e ESPN, nos Estados Unidos.