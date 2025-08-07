Wednesday: finais da mid-season trazem reviravoltas e novidades

Resumo da Temporada 2 de "Wednesday": Mistérios e Revelações

A segunda temporada de "Wednesday" traz de volta a intrigante Wednesday Addams, interpretada por Jenna Ortega, que enfrenta novos desafios na Nevermore Academy. Sem seus poderes psíquicos, Wednesday usa suas habilidades de detetive em um mistério envolvente: quem é a figura encapuzada conhecida como Avian, que controla corvos assassinos, e como isso se relaciona com uma série de mortes de "outcasts" ao longo dos anos?

Ao longo da primeira metade da temporada, Wednesday investiga o Willow Hill Psychiatric Facility. Para ajudá-la, ela conta com seu tio Fester, interpretado por Fred Armisen, que se diverte em seu papel de paciente dentro da instituição. Fester cria situações inusitadas para se infiltrar e, juntos, eles desvendam segredos sombrios, como a existência de um programa aterrorizante, o Longterm Outcast Integration Study (LOIS). Este programa estava utilizando outcasts para experimentos de forma cruel, mantendo-os vivos, embora tivessem sido dados como mortos.

Entre revelações surpreendentes, como a verdadeira identidade da Avian – a assistente do Dr. Fairburn, Judi – e os trágicos o desfechos de personagens como o Xerife Galpin, a série mantém alta a tensão. Judi, que possui uma conexão direta com o programa LOIS, revela motivações complexas, ligadas à ambição de seu pai, Augustus Stonehearst, que havia fundado o programa na tentativa de obter poderes extraordinários.

A temporada também explora relações familiares conturbadas, como a de Morticia com sua irmã Ophelia, que está desaparecida há 15 anos, e que pode estar relacionada às mudanças estranhas que Wednesday vem enfrentando, como suas lágrimas negras.

Adicionalmente, a série introduz novos personagens e desenvolve relações, como a nova dinâmica de amizade e rivalidade entre Wednesday, sua colega Enid e a nova aluna Agnes de Mille, que adota um comportamento obsessivo em relação à protagonista.

No desfecho da primeira parte da temporada, perguntas urgentes surgem: Tyler, amigo de Wednesday, realmente matou sua antiga mentora, Marilyn Thornhill? O que acontecerá com ele agora que se vê sem controle após o fatídico confronto com sua mestre? E, o mais intrigante, Wednesday sobrevive à queda de uma altura devastadora após ser atacada?

Os fãs podem esperar uma intensa continuação na segunda metade da temporada, com novas revelações sobre os mistérios de Willow Hill e o destino dos personagens amados.

"Wednesday" Temporada 2, Parte 1 já está disponível para streaming na Netflix, e Parte 2 será lançada em 3 de setembro.