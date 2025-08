Vilão da segunda temporada de ‘Wednesday’ tem história de princesa

Novidades da 2ª Temporada de "Wednesday": Primeira Parte Já Está Disponível

A segunda temporada da série "Wednesday", disponível na Netflix, trouxe surpresas logo nos primeiros episódios. Com apenas quatro capítulos lançados, o público já teve um grande revelação: o principal vilão da temporada foi desmascarado, gerando expectativas para a continuação, que estreia em setembro.

Nesta nova fase, a protagonista Wednesday Addams, interpretada por Jenna Ortega, embarca em uma missão para descobrir quem está ameaçando a vida de sua colega de quarto, Enid Sinclair, vivida por Emma Myers. Além disso, há uma série de assassinatos ocorrendo nas proximidades da Nevermore Academy, e Wednesday suspeita que o mistério se liga ao Hospital Psiquiátrico Willow Hill, que abriga o vilão da temporada passada, Tyler Galpin, interpretado por Hunter Doohan.

O Willow Hill é administrado pela Dra. Rachael Fairburn, personagem de Thandiwe Newton, que Wednesday acredita ter intenções obscuras. Outra pessoa na mira da protagonista é a nova professora da Nevermore, Isadora Capri, uma talentosa musicista com ligações com o hospital.

O grande vilão, revelado cedo na trama, é Judi Spannegel, a assistente do Willow Hill, interpretada por Heather Matarazzo. Judi, que é filha do ex-chefe psiquiatra da instituição e também de um ex-professor da Nevermore, foi apresentada como uma figura inicialmente simpática. No entanto, sua verdadeira natureza é bem mais sombria. Ela foi criada em um ambiente de experimentos com os estudantes "Outcasts", que possuem habilidades sobrenaturais, e mantém prisioneiros os que foram utilizados como cobaias na sua busca por poder.

Com a ajuda de seu excêntrico tio Fester, interpretado por Fred Armisen, Wednesday consegue libertar os prisioneiros do hospital, mas a situação se complica. Tyler, agora livre de seus vínculos com Judy e sua antiga tratadora, Marilyn Thornhill, acaba por atacar Wednesday, deixando seu destino em aberto.

A temporada, que conta com um total de oito episódios, promete mais reviravoltas. Além do tempo de tela dos personagens principais, ainda há diversas questões sem resposta: Judi está agindo sozinha? Quem é Slurp, o zumbi que o irmão de Wednesday, Pugsley, trouxe de volta à vida? E o que vai acontecer com Wednesday após a queda?

A expectativa é alta, especialmente com a informação de que Lady Gaga poderá fazer uma aparição em um dos episódios, o que deixou muitos fãs animados.

Com a narrativa já rica em mistérios e personagens intrigantes, a série mantém a promessa de entreter os espectadores enquanto desvela o destino de Wednesday e seus amigos.