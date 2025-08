Show do Milhão EMS Celebrities estreia neste domingo no SBT

Neste domingo, 10 de agosto, às 19h, o popular game show retorna com uma edição especial chamada “Show do Milhão EMS Celebridades”. O programa será exibido dentro do Programa Silvio Santos, com a apresentação de Patricia Abravanel, e reúne artistas conhecidos em uma competição divertida e repleta de conhecimento.

Mantendo o formato original criado por Silvio Santos em 1999, o “Show do Milhão” desafia os participantes com até 17 perguntas com a possibilidade de ganhar R$ 1 milhão. Nesta nova versão, a competição terá um toque especial de humor no ambiente descontraído proporcionado pela presença de celebridades.

### Participações Especiais

Para abrilhantar os três episódios da temporada, estão confirmados vários nomes conhecidos do público, como:

– Blogueirinha

– Danilo Gentili, que será substituído por Monica Iozzi no segundo episódio

– Falcão

– Hélio De La Peña

– Marcelo Adnet

– Marcelo Tas

– Maria Clara Gueiros

– Nany People

– Ratinho

### Apoio dos Universitários

Como de costume, haverá uma bancada de universitários para ajudar os participantes. Nesta edição, o trio é formado por:

– Luiz Bacci

– Luiza Possi

– Rebeca Abravanel

Patricia Abravanel, que comanda o programa desde 2024, destacou a dinâmica e o espírito de competição da nova versão. Ela comentou que os artistas estão prontos para se divertir, e não vão ter “colher de chá”. A apresentadora também revelou que está entusiasmada com o elenco, que aceitou o desafio de participar do programa.

### Tradição do Programa

O “Show do Milhão” já teve edições com celebridades anteriormente, como durante o Teleton de 2001, que contou com a presença de personalidade como Eliana, Luciana Gimenez, Gilberto Barros e Datena. A bancada de universitários em outras edições já teve figuras como Supla, Bárbara Paz e Hermano Henning.

Essa nova edição especial promete trazer suspense, diversão, conhecimento e muita emoção, fazendo uma homenagem à nostalgia do programa que cativou diversas gerações ao longo dos anos.