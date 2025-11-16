Vila dentro de cratera de vulcão ativo abriga 170 pessoasVila dentro de cratera de vulcão ativo abriga 170 pessoas

Aogashima é uma ilha bem curiosa, localizada a cerca de 320 quilômetros ao sul de Tóquio. E o mais incrível é que lá vivem aproximadamente 170 pessoas dentro de uma cratera de um vulcão ativo. Não é todo dia que a gente se depara com um lugar assim, que combina um cenário deslumbrante com uma vida marcada pela proximidade da natureza e seus desafios.

Cercada por imponentes falésias, Aogashima se ergue sobre o Oceano Pacífico, com o vulcão Ikenosawa no centro, que possui aproximadamente 1,5 quilômetro de diâmetro. A paisagem é realmente única, e os moradores sentem de perto a força da natureza em seu cotidiano.

### História marcada por erupções

A história da ilha é marcada por erupções vulcânicas que trouxeram muitos desafios. A primeira grande erupção do Ikenosawa aconteceu em 1781, seguida por outra em 1785, quando cerca de 300 pessoas habitavam a ilha. Esses eventos trágicos resultaram na morte de várias pessoas e obrigaram a evacuação da população.

Cinco anos após a evacuação, uma centena de moradores decidiu voltar e reerguer a comunidade na cratera. Essa coragem e resiliência fazem parte da história de Aogashima, que continua atraindo pessoas em busca de uma vida simples e conectada, mesmo com os riscos que o vulcão representa.

### Acesso difícil e controlado

Chegar a Aogashima não é fácil. O isolamento geográfico e o relevo acidentado tornam a viagem um verdadeiro desafio. Existem basicamente duas maneiras de chegar lá: de barco ou de helicóptero.

Para quem escolhe o helicóptero, a viagem parte da Ilha Hachijojima, a cerca de 64 quilômetros de distância. A única empresa que realiza esse serviço é o Tokyo Island Shuttle, com apenas uma viagem diária, limitada a nove passageiros. O percurso leva cerca de 20 minutos, e o custo é superior a US$ 100.

A outra opção é a balsa Aogashira Maru, que faz entre quatro e cinco viagens por semana. Embora o trajeto seja mais longo, os preços são mais acessíveis. Contudo, vale destacar que as condições do mar podem dificultar a ancoragem devido às rochas vulcânicas ao redor da ilha.

### Um cotidiano entre o fogo e o mar

Apesar dos riscos causados pelo vulcão, viver em Aogashima traz algumas vantagens bem surpreendentes. As fontes termais em atividade durante o ano todo oferecem não só calor, mas também uma forma natural de cozinhar. Por exemplo, uma tradição única da ilha é fritar ovos nas bordas da cratera, um jeito curioso de aproveitar a energia geotérmica da região.

Essa energia também é usada para a produção de um sal artesanal que, além de saboroso, se destaca pela riqueza em minerais e cálcio. Esse sal se tornou uma das principais fontes de renda da ilha, junto com o turismo.

A estrutura básica de Aogashima não deixa a desejar: há ruas pavimentadas, uma escola, correio, bares, restaurantes, saunas e até áreas para camping. É um lugar simples, mas cheio de vida.

### Turismo e fenômenos naturais na ilha

O turismo é uma das principais atividades econômicas do local. O mês de agosto é especialmente agitado, já que coincide com o verão japonês e o pico das chuvas de meteoros. As pessoas têm a chance de observar esses fenômenos em um observatório localizado no topo da ilha.

Por sua geografia peculiar e por sua história de resistência, Aogashima é um destino que oferece uma mistura perfeita de aventura e isolamento. É um lugar onde a vida acontece de forma intensa e vibrante, literalmente sobre as chamas do vulcão.