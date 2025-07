Ventos de tempestade desviam voos do aeroporto de Monterrey

Aeroporto de Monterrey Registra Desvio de Voos por Tempestade

Na tarde de 26 de julho de 2025, o Aeroporto Internacional de Monterrey enfrentou interrupções significativas em suas operações devido a uma forte tempestade. A chuva intensa e a atividade elétrica na região obrigaram o desvio de pelo menos quatro voos que estavam prestes a aterrissar. Os aviões foram direcionados a outras terminais aéreas para garantir a segurança dos passageiros.

As autoridades do aeroporto informaram que a situação está sendo monitorada e que, embora alguns voos tenham sido afetados, o aeroporto segue em operação. A recomendação para os viajantes é que verifiquem a situação de seus voos diretamente com as companhias aéreas.

Esse tipo de evento não é incomum em épocas de chuvas intensas, que podem causar atrasos e mudanças de rota. A tempestade que atingiu Monterrey fez com que o tráfego aéreo fosse temporariamente ajustado, e os passageiros estavam sendo orientados a permanecer atentos às atualizações sobre seus voos.

A segurança é prioritária, e as medidas tomadas buscavam evitar qualquer risco durante as manobras de pouso nas condições climáticas adversas. As informações sobre o andamento da situação continuam sendo divulgadas para manter os passageiros informados.