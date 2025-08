Vale libera R$ 1,90 por ação em juros sobre capital próprio

O Conselho de Administração da Vale, uma das maiores mineradoras do mundo, aprovou a distribuição de juros sobre o capital próprio, conhecidos como JCP, no valor bruto de R$ 1,895387417 por ação. Essa quantia deverá ser tributada com o Imposto de Renda na Fonte, conforme a alíquota atual em vigor.

Os acionistas da Vale poderão receber esse pagamento a partir de datas estabelecidas. A data para o recebimento dos JCP por parte dos acionistas que possuem ações negociadas na B3 será no dia 12 de agosto de 2025. O pagamento será efetivado em 3 de setembro de 2025.

Para os investidores que possuem American Depositary Receipts (ADRs) da Vale, que são recibos negociados na Bolsa de Nova York (NYSE), a data de corte para o recebimento dos JCP será um dia depois, na data de 13 de agosto de 2025. O pagamento para esses ADRs ocorrerá a partir de 10 de setembro de 2025, através do Citibank N.A., que é o agente depositário responsável.

É importante destacar que, a partir de 13 de agosto de 2025, as ações da Vale serão negociadas ex-remuneração tanto na B3 quanto na NYSE. Isso significa que, após essa data, quem comprar as ações não terá direito a receber os JCP anunciados. Essa comunicação é relevante para os investidores que acompanham os ciclos de pagamento e distribuição de dividendos das empresas nas quais investem.