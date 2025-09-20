Vaca escapa de abatedouro e é salva após campanha online

Em agosto, uma vaca chamou a atenção de moradores de San Tan Valley, no Arizona, nos Estados Unidos. Ela conseguiu escapar de um abatedouro bem na hora em que iria ser sacrificada. A cena dela cruzando uma rodovia movimentada e se acomodando para pastar perto de um lago foi digna de filme. Infelizmente, essa liberdade durou pouco, pois funcionários do frigorífico, com o apoio da polícia, encontraram a vaca e a levaram de volta.

A história não acabou aí. O feito ousado da vaca viralizou nas redes sociais, chegando até o Santuário de Animais de Fazenda, que é administrado por Aimee Takaha. Ela ficou tão tocada com a coragem do animal que, ao ver os vídeos, pensou: “Posso trazê-la para cá”.

Porém, havia um entrave. O dono do abatedouro pediu US$ 2.500, algo em torno de R$ 13.350, e exigiu que o pagamento fosse feito em até 24 horas. Caso contrário, a vaca, agora chamada de Mootilda, estaria condenada. Aimee não hesitou. Ela usou as redes sociais para fazer um apelo urgente, enfatizando que Mootilda só tinha “um ou dois dias” de vida garantida.

A reação foi incrível! Em apenas 12 horas, mais de 60 pessoas se mobilizaram e doaram o que podiam para ajudar a salvar a vaca. O valor necessário foi superado rapidamente, e Aimee não perdeu tempo. “Eu disse a ele: tenho o dinheiro, não a mate amanhã. Traga-a até aqui”, lembrou ela, emocionada.

No dia 26 de agosto, Mootilda finalmente chegou ao santuário. Aimee fez questão de compartilhar esse momento especial nas redes sociais, agradecendo à comunidade pelo apoio e solidariedade. O que começou como um desespero por liberdade se transformou em uma história de superação e união.

Hoje, Mootilda vive em um ambiente seguro e acolhedor, se tornando um símbolo de resistência e de como a coletividade pode fazer a diferença. É mais uma prova de que todos merecem uma segunda chance.