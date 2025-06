Uso de Waze ou Google Maps pode aumentar risco de multas

Aplicativos de navegação por GPS, como Waze e Google Maps, se tornaram companheiros inseparáveis dos motoristas. É difícil imaginar sair de casa sem eles, especialmente quando se quer evitar congestionamentos ou encontrar o caminho mais rápido. Além disso, esses aplicativos ajudam a controlar a velocidade, enviando alertas sobre radares fixos e móveis, o que aparenta trazer uma sensação de segurança, não é mesmo?

Porém, essa confiança excessiva pode acabar aumentando o risco de multas, em vez de diminuir como muitos esperam. Um estudo realizado na Holanda acendeu a luz amarela sobre o uso desses apps, mostrando que, embora pareçam ser aliados, eles podem criar uma falsa sensação de controle nos motoristas.

Uso de Waze e Google Maps aumenta risco de multas

Um levantamento do portal Independer revelou que 41% dos motoristas que usam aplicativos com alertas de radares foram multados por excesso de velocidade no último ano. Para comparar, apenas 19% dos motoristas que não utilizam esses aplicativos enfrentaram sanções semelhantes. Isso significa que quem confia nessas ferramentas tem mais do que o dobro de chances de receber uma multa.

O especialista em seguros, Michel Ypma, explica que isso está relacionado à falsa sensação de controle proporcionada pelos alertas. Muitos motoristas passam a acelerar em trechos sem notificações, acreditando que ali não há fiscalização. Essa confiança nas tecnologias pode levar a uma direção mais arriscada.

Confiança nos aplicativos reduz atenção do motorista

Embora o estudo tenha sido feito na Holanda, os comportamentos observados são bastante aplicáveis ao Brasil. O que acontece é que, ao concentrar a atenção no aplicativo, os motoristas acabam diminuindo a vigilância sobre o que ocorre ao redor. Isso pode ser perigoso, pois a constante utilização de recursos tecnológicos dentro do carro gera preocupações entre especialistas em segurança.

Além da distração que pode ocorrer ao interagir com a tela do celular, surge o problema de depender exclusivamente dos aplicativos para evitar multas. Isso pode fazer com que os motoristas deixem de prestar atenção aos limites de velocidade e à sinalização.

Radares móveis escapam dos alertas

Os motoristas podem relaxar a atenção quando não recebem alertas visíveis no aplicativo. Mesmo quando há uma notificação, às vezes ela chega atrasada ou falha, especialmente em áreas com sinal de GPS fraco ou em trechos onde radares móveis são utilizados, que muitas vezes não são reportados em tempo real pelos usuários.

Além disso, as autoridades de trânsito investem em tecnologias de fiscalização que não são facilmente percebidas pelos sistemas colaborativos. Exemplos disso são radares ocultos, câmeras de reconhecimento automático de placas e drones que monitoram rodovias e áreas urbanas, mas que não aparecem nos alertas dos aplicativos.

Fiscalização no Brasil é cada vez mais tecnológica

No Brasil, a fiscalização por radares eletrônicos segue normas do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que exige sinalização em áreas fiscalizadas. Contudo, radares móveis operados por agentes de trânsito não aparecem sempre nos aplicativos em tempo real. Isso significa que contar apenas com o GPS não garante que não haverá fiscalização no caminho.

Em cidades como São Paulo, a modernização da fiscalização é clara. Radares com inteligência artificial são capazes de identificar comportamentos como excesso de velocidade e mudança irregular de faixa, operando de maneira autônoma e enviando dados diretamente para as autoridades.

Redução de multas depende de mudança de comportamento

A eficácia dos aplicativos de navegação realmente depende de como os motoristas os utilizam. Quando esses recursos são usados como um complemento à direção responsável, podem de fato ajudar a evitar engarrafamentos e manter o condutor informado.

Entretanto, usar o GPS como única referência para evitar multas pode levar a riscos maiores. Especialistas afirmam que a verdadeira redução no número de infrações depende mais da mudança de comportamento do motorista do que de qualquer tecnologia. É preciso estar atento aos limites de velocidade e às condições do trânsito, e não apenas reagir aos alertas do celular.

No fim das contas, os aplicativos podem ser bem úteis, mas não são infalíveis. Ter uma ideia clara sobre isso é fundamental para dirigir com mais segurança e responsabilidade nas ruas.