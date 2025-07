‘Untamed’ na Netflix e outras novidades

Novidades para Assistir Neste Fim de Semana: Documentário Sobre Billy Joel e Série Sobre Yosemite

A partir deste domingo, os amantes de tubarões podem celebrar o início da Shark Week, que promete trazer conteúdos emocionantes sobre essas criaturas marinhas. As novidades podem ser assistidas na plataforma HBO Max.

Dentre as estreias desta semana, destaca-se o documentário Billy Joel: And So It Goes, que oferece uma visão íntima da vida e carreira do ícone musical. Também chega à Netflix a nova série limitada Untamed, estrelada por Eric Bana, ambientada no Parque Nacional de Yosemite.

Novidades em Streaming

Billy Joel: And So It Goes – HBO Max

O documentário, dividido em duas partes, traz entrevistas inéditas e performances raras do cantor, que é figura icônica da música há mais de cinquenta anos. A primeira parte será exibida nesta sexta-feira, enquanto a segunda chega no dia 25 de julho. O conteúdo explora a carreira de Joel, desde suas origens humildes até os sucessos que marcaram gerações.

Série Untamed – Netflix

Na série que estreou na quinta-feira, especial Kyle Turner (interpretado por Eric Bana) é chamado para investigar o assassinato de uma mulher em Yosemite. Durante a investigação, ele é confrontado com memórias de um caso não resolvido do passado, o que adiciona uma camada emocional à trama. A série conta com seis episódios.

Star Trek: Strange New Worlds – Paramount+

A terceira temporada dessa popular série de ficção científica também estreia nesta sexta-feira, apresentando dois novos episódios com a volta do capitão Pike e sua tripulação a bordo da U.S.S. Enterprise.

Resumo das Novidades nas Plataformas de Streaming

Netflix

Lançamentos de quinta-feira, 17 de julho : Catalog (série) Community Squad: Temporada 2 (série) Untamed (série)

: Lançamentos de sexta-feira, 18 de julho : Almost Family (filme) Delirium (série) I’m Still a Superstar (documentário) Superstar (série) Vir Das: Fool Volume (comédia) Wall to Wall (filme)

: Lançamentos de sábado, 19 de julho : Eight for Silver (filme)

:

HBO Max

Lançamentos de quinta-feira, 17 de julho : Beat Bobby Flay, Temporada 38

: Lançamentos de sexta-feira, 18 de julho : Billy Joel: And So It Goes (documentário) Diners, Drive-Ins, and Dives, Temporada 51 Family Recipe Showdown, Temporada 1 I Love You Forever (filme)

:

Paramount+

Lançamentos de quinta-feira, 17 de julho : Star Trek: Strange New Worlds (terceira temporada)

:

Essas são algumas das novidades disponíveis para streaming neste fim de semana, perfeitas para quem busca entretenimento. As opções abrangem diferentes gêneros, garantindo que todos encontrem algo do seu gosto.