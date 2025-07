Um ferido em estado grave em tiroteio no norte de Memphis

Na noite de ontem, um tiroteio em North Memphis resultou em uma pessoa gravemente ferida, levando as autoridades a iniciar uma investigação. Por volta das 20h18, os policiais do Departamento de Polícia de Memphis chegaram ao Hospital Regional One, onde encontraram a vítima com ferimentos de bala em estado crítico.

O incident ocorreu na 1400 block da Chelsea Avenue, perto da North Watkins Street. Apesar da rápida resposta das equipes de emergência, este local se tornou mais um capítulo na violência que afeta a comunidade. Os policiais estão analisando os detalhes do caso e pedem a ajuda da população. Quem tiver informações que possam ajudar na investigação é encorajado a se manifestar.

Até o momento, a condição da vítima era crítica ao dar entrada no hospital. A polícia, que está à frente das investigações, ainda não divulgou dados sobre possíveis suspeitos ou a motivação do crime, mas garantiu que o trabalho de apuração continua ativo. A comunidade, que já vive momentos de apreensão, aguarda por respostas e soluções.

Para aqueles que tenham qualquer informação útil, o CrimeStoppers está disponível pelo telefone 901-528-CASH. A colaboração da população é essencial para solucionar casos como este e trazer mais segurança à área.