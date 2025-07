Último dia da lua cheia de julho é hoje; confira as próximas fases

Nesta quarta-feira, 16 de julho de 2025, é o último dia da fase de Lua Cheia. Nesse momento, a visibilidade da Lua está em 69,45%, o que significa que ela já não brilha tão intensamente como nos dias anteriores, mas ainda pode ser vista claramente no céu noturno. Na fase da Lua Cheia, o satélite reflete a luz do Sol em toda a sua face que fica voltada para nós. Contudo, agora o brilho da Lua diminui devido à sombra projetada pela Terra.

Calendário lunar de julho

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) disponibiliza um calendário lunar para o mês de julho de 2025, que ajuda a entender as transições das fases da Lua. As datas e horários das fases são as seguintes:

Lua Crescente: começou no dia 2 de julho, às 16h30.

começou no dia 2 de julho, às 16h30. Lua Cheia: começou no dia 10 de julho, às 17h36.

começou no dia 10 de julho, às 17h36. Lua Minguante: terá início no dia 17 de julho, às 21h37.

terá início no dia 17 de julho, às 21h37. Lua Nova: iniciará no dia 24 de julho, às 16h11.

O que é o ciclo lunar?

O ciclo lunar, conhecido também como lunação, tem uma duração média de 29,5 dias. Durante esse período, a Lua passa por quatro fases principais: Nova, Crescente, Cheia e Minguante. Cada uma dessas fases dura por volta de sete dias e suas mudanças são graduais, permitindo que a Lua mostre diferentes partes iluminadas, dependendo da sua posição em relação à Terra e ao Sol.

Além das fases principais, existem também as interfases, que representam os estágios intermediários. Entre a fase Nova e a Cheia, observamos a Lua em Quarto Crescente e Crescente Gibosa. Após a Lua Cheia, a evolução leva às fases Minguante Gibosa e Quarto Minguante, culminando na fase Minguante final.

Ao todo, a Lua passa por oito fases, que são:

Lua Nova Lua Crescente Quarto Crescente Crescente Gibosa Lua Cheia Minguante Gibosa Quarto Minguante Lua Minguante

Você sabia?

Quando observamos a Lua, sempre vemos a mesma face dela. Isso acontece porque o tempo que a Lua leva para girar em torno de si mesma é equivalente ao tempo que leva para orbitá-la. Esse fenômeno é chamado de "rotação síncrona".

O significado de cada fase da Lua

As fases da Lua são fenômenos conhecidos e admirados no céu noturno, surgindo em razão da posição relativa entre a Lua, a Terra e o Sol. Cada fase apresenta características específicas e níveis diferentes de visibilidade, o que torna o ciclo lunar fascinante para observadores.

Lua Nova: Essa fase ocorre quando a Lua está posicionada entre a Terra e o Sol. Durante a Lua Nova, a face que vemos não recebe iluminação, resultando em uma fase invisível ao olho humano. Essa fase é associada a recomeços e renovação.

Lua Crescente: Com o avanço da Lua em sua órbita, a luz solar começa a iluminar a metade oeste. No Hemisfério Sul, a Lua Crescente se assemelha a um "C", enquanto no Hemisfério Norte, parece um "D". Essa fase simboliza crescimento e evolução.

Lua Cheia: Nesta fase, a Terra fica posicionada entre o Sol e a Lua, permitindo que o satélite reflita a luz solar em toda a sua superfície visível, resultando em um brilho intenso. É o momento de máxima iluminação e é comumente ligada à energia e plenitude.

Lua Minguante: Durante esta fase, a iluminação da Lua diminui, com a luz solar agora iluminando a metade leste. A forma da Lua no Hemisfério Sul parece um "D", enquanto no Norte parece um "C". Esta fase representa um período de finalização e introspecção.

Como está a Lua hoje?

Atualmente, em 16 de julho, a Lua está em fase de Cheia. Amanhã, dia 17, a Lua entrará na fase Minguante.