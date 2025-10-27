Uber amplia serviços com carretos de eletrodomésticos

A Uber está trazendo uma novidade para quem precisa de entregas mais robustas. Agora, o serviço Uber Envios vai permitir o transporte de itens de maior porte, como eletrodomésticos e móveis, usando veículos de até 1.500 kg. Essa mudança vale para as regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto.

Com essa ampliação, a empresa quer atender à demanda crescente por transporte de cargas mais pesadas. Os motoristas que se interessarem podem se cadastrar diretamente no aplicativo, optando pela função de "entregas de carro, van ou VUC". Assim, eles poderão receber solicitações de transporte que se encaixam nas dimensões e pesos suportados pelos seus veículos.

Regras e Funcionamento da Nova Categoria

O novo formato traz algumas regras sobre o que pode ser transportado. Para utilitários e caminhonetes, o tamanho limite é de 1,8 m x 1,3 m x 1,1 m, com um máximo de 500 kg por viagem. Já nas vans, o espaço permitido é de 2,7 m x 1,8 m x 1,6 m, com até 1.000 kg de carga. E se o transporte for feito por pequenos caminhões, eles podem carregar volumes de até 3,0 m x 1,8 m x 2,0 m, respeitando o peso total de até 1.500 kg. Importante lembrar que cada item individual não pode ultrapassar 60 kg, uma medida de segurança para facilitar o manuseio.

Os motoristas também precisam estar atentos às regras de circulação, pois os veículos não podem passar de um Peso Bruto Total (PBT) de 3.500 kg.

Responsabilidade na Carga e Descarga

Um ponto interessante é que os motoristas não são responsáveis por carregar ou descarregar os itens transportados. Essa tarefa deve ficar a cargo do remetente e do destinatário, que também precisam garantir que há um local adequado para parada e estacionamento. Essa divisão de responsabilidades ajuda a padronizar o serviço.

Além disso, os motoristas não podem transportar pessoas ou animais nesse formato. O foco está totalmente nas entregas de objetos e mercadorias.

Regiões Atendidas e Tipos de Entregas

Os novos serviços serão oferecidos nas regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto, onde a demanda por entregas volumosas é elevada. Itens como eletrodomésticos, móveis e caixas grandes podem ser transportados. O novo modelo pode atender desde pequenos comércios até usuários que precisam de entrega de itens grandes em casa.

Essa mudança deve aumentar a concorrência entre aplicativos que oferecem serviços de transporte de cargas, um segmento em expansão nas áreas urbanas.

Processo de Cadastro e Recebimento de Viagens

Para se cadastrar, os motoristas devem fazer isso pelo aplicativo da Uber. Eles precisam enviar a documentação solicitada e escolher a opção adequada. Uma vez aprovados, eles receberão solicitações de entrega de acordo com o tipo e capacidade do veículo registrado.

O sistema vai identificar a categoria do veículo e a localização, facilitando o pareamento entre carga e tipo de veículo. Assim, uma van receberá preferencialmente pedidos de volumes maiores, enquanto utilitários menores ficam com as cargas mais leves.

Limites Técnicos e Padrões de Segurança

A Uber dividiu os veículos aceitos em três categorias: utilitários/caminhonetes (até 500 kg), vans (até 1.000 kg) e pequenos caminhões (até 1.500 kg). As dimensões máximas foram estabelecidas para que a carga se encaixe corretamente e para evitar danos durante o transporte.

O peso individual de cada item, que não pode ultrapassar 60 kg, garante que duas pessoas possam manusear os objetos com segurança. Essa limitação ajuda a manter as normas para veículos leves, evitando complicações legais para o transporte de cargas pesadas.

Modelos de Veículos Aceitos

Os veículos que podem ser usados incluem modelos como Fiat Fiorino, Renault Kangoo e Volkswagen Saveiro, entre outros utilitários. Para as vans, mencionam-se Fiat Ducato e Renault Master. Já os pequenos caminhões podem incluir Jac V260 e Iveco Daily. É importante frisar que a lista é apenas exemplificativa; o que conta mesmo é a capacidade técnica do veículo e a documentação em dia.

Benefícios Operacionais e Impacto no Mercado

Com essa novidade, a Uber visa não só oferecer opções de transporte para itens maiores, mas também atender melhor à crescente demanda por entregas volumosas nas áreas urbanas. Especialistas em transporte urbano acreditam que isso pode aumentar a renda dos motoristas que já trabalham com veículos voltados à logística.

Aparecendo mais viagens compatíveis entre carga e tipo de veículo, a ideia é que essa eficiência operacional leve a menos deslocamentos vazios, tornando o serviço mais rentável para todos. A Uber garante que possui regras para segurança, como a verificação de dimensões antes de aceitar a entrega.

Regras de Uso e Suporte

É preciso lembrar que o uso indevido do serviço, como transportar passageiros ou animais, não é permitido e pode gerar penalidades. O suporte pelo aplicativo continua disponível para esclarecer dúvidas e ajudar motoristas e usuários sobre como funciona essa nova modalidade.

Com essas mudanças, a Uber busca atender melhor as novas demandas do comércio eletrônico e as necessidades de entrega rápida e flexível, prometendo transformar a maneira como consumidores e pequenos negócios contratam fretes nas grandes cidades.