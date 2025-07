Turbina subaquática brasileira terá 3x mais energia que eólica

Uma nova revolução na geração de energia pode estar chegando ao Brasil. A startup TidalWatt desenvolveu uma turbina subaquática que, embora seja 60 vezes menor que uma turbina eólica, tem a mesma potência e ainda pode gerar até três vezes mais energia. Com isso, consegue abastecer quase 23 mil casas.

De acordo com Maurício Queiroz, o fundador e diretor executivo da TidalWatt, a grande sacada dessa tecnologia é a sua previsibilidade. Ele explica que quando a fonte de energia é estável, como é o caso das correntes marítimas, isso garante uma segurança energética muito maior.

O que é a turbina subaquática da TidalWatt?

A turbina subaquática é um gerador de energia limpa projetado para ser instalado no fundo do mar ou em rios. Seu funcionamento se baseia na força do fluxo da água, uma alternativa eficiente e com menor impacto ambiental em relação a outras fontes de energia renovável.

Como funciona a tecnologia? 60 vezes menor, mesma potência

Um dos principais diferenciais dessa turbina é a eficiência. Queiroz ressalta que uma turbina de apenas 3 metros de diâmetro é capaz de gerar a mesma potência que uma turbina eólica gigante de 180 metros. Ambas conseguem produzir cerca de 5 megawatts (MW) de energia, mas a diferença de tamanho torna a solução da TidalWatt muito mais compacta e discreta.

A capacidade de geração: energia para mais de 22.000 casas

Um dos grandes trunfos da turbina subaquática é a sua capacidade de geração. Com uma potência de 5 MW e um fator de capacidade que varia entre 70% e 95%, essa turbina opera de forma muito mais constante do que uma turbina eólica, que depende das mudanças dos ventos. Isso significa que uma única turbina pode abastecer aproximadamente 22.800 famílias, considerando o consumo médio de energia das residências brasileiras.

As vantagens do sistema: sem impacto visual e de fácil manutenção

O sistema desenvolvido pela TidalWatt tem vantagens significativas. Por ser submersa, a turbina não causa poluição visual e sonora, preservando a paisagem local. Além disso, as estruturas são compactas, o que facilita a manutenção. A flexibilidade de instalação também é uma grande vantagem, pois podem ser colocadas em rios, evitando os danos ambientais que usinas hidrelétricas costumam causar.

O futuro da energia das marés no Brasil

Com essa inovação, o Brasil pode se colocar na dianteira da energia maremotriz. A TidalWatt tem planos de instalar suas turbinas em áreas com correntes fortes, acima de 1 nó. A proposta de uma energia limpa, constante e com baixo impacto ambiental destaca a turbina subaquática como uma solução promissora e estratégica para garantir a segurança energética do país.