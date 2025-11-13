Tulsi Gowda planta 30 mil árvores e transforma região em floresta
No sul da Índia, entre as exuberantes florestas de Karnataka, vive uma mulher que se tornou um verdadeiro ícone da preservação ambiental. Tulsi Gowda, agora com mais de 80 anos, é uma figura admirada mundialmente por sua dedicação ao plantio e cuidado de árvores. Nascida na comunidade indígena Halakki Vokkaliga, perto da cidade de Ankola, ela tem uma missão silenciosa que a acompanha desde cedo: plantar e cuidar de mudas, estimando que já tenha contribuído com mais de 30 mil árvores, ajudando a recuperar áreas devastadas e criando corredores ecológicos.
A história de Tulsi começou na infância. Ela cresceu em uma família muito humilde e, sem nunca ter frequentado a escola, aprendeu sobre a natureza apenas observando o ambiente ao seu redor. Aos 12 anos, começou a trabalhar em viveiros do Departamento Florestal de Karnataka, onde sua habilidade incrível de identificar espécies e prever o crescimento das plantas rapidamente chamou a atenção dos engenheiros florestais. Sem ter formação acadêmica, Tulsi se tornou uma especialista respeitada em ecossistemas nativos, ganhando o apelido de “Enciclopédia da Floresta”.
Conhecimento transmitido pela terra
Embora não saiba ler ou escrever, Tulsi possui um conhecimento profundo que muitos cientistas levam anos para conquistar. Ela consegue identificar o solo perfeito para cada espécie, detectar doenças nas folhas e até prever quando uma árvore irá frutificar simplesmente observando a umidade e a temperatura do ar. Por décadas, ela trabalhou como voluntária em projetos de reflorestamento promovidos pelo governo indiano, muitas vezes sem receber remuneração, movida apenas pela vontade de ver a floresta reverdecer.
Entre as espécies que ela ajudou a preservar estão o sândalo indiano, a teca e o mangue-vermelho, todas ameaçadas pela urbanização e pela exploraçãomadeireira. As áreas reflorestadas sob sua orientação transformaram-se em santuários para aves, macacos e até elefantes em diversos distritos de Karnataka.
Reconhecimento e impacto nacional
Em 2020, Tulsi foi agraciada com o Padma Shri, um dos prêmios civis mais importantes da Índia, recebido diretamente do presidente da República. Na cerimônia realizada em Nova Délhi, sua simplicidade foi um dos pontos altos — ela estava descalça, vestindo roupas tradicionais, e aceitou o prêmio com um sorriso educado, simbolizando os povos indígenas em harmonia com a natureza. Sua imagem rapidamente se espalhou pelas redes sociais e foi destaque em mídias como a BBC, The Hindu e Al Jazeera, que ressaltaram sua sabedoria e simplicidade.
Além do plantio, Tulsi também se dedica à educação ambiental de crianças em sua aldeia. Ela compartilha conhecimentos sobre o ciclo das chuvas, a importância das raízes e o equilíbrio entre as espécies, passando adiante tudo o que aprendeu de forma oral. Com frequência, repete uma frase que resume sua filosofia: “As árvores falam conosco. Basta saber ouvir”.
A floresta como herança e resistência
O legado de Tulsi vai muito além do número de árvores que plantou. Sua trajetória está intimamente ligada à preservação da cultura Halakki Vokkaliga, uma das mais antigas comunidades tribais do sul da Índia, que valoriza tradições matriarcais e um forte vínculo espiritual com a terra. Em tempo de crescente poluição e desmatamento no país, o trabalho de Tulsi é um lembrete de que o conhecimento tradicional ainda é essencial na luta contra a crise ambiental.
Estudos da Organização das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP) já mencionaram o trabalho de Tulsi como um exemplo de como ações individuais podem gerar um impacto coletivo. O Departamento Florestal de Karnataka também documenta seus projetos, incluindo o Vana Mahotsava, um festival anual de plantio de árvores.
Um símbolo vivo de sabedoria e humildade
Ativa mesmo em sua idade avançada, Tulsi caminha todos os dias por trechos da floresta que ajudou a restaurar, conferindo a saúde das árvores e coletando sementes para replantio. Sua rotina simples mostra que a restauração do meio ambiente começa com pequenos gestos diários.
Hoje, estudantes e ambientalistas de toda a Índia visitam sua aldeia para aprender com ela. Em uma nação com mais de 1,4 bilhão de pessoas, a história de uma mulher que nunca estudou e que transformou a paisagem à sua volta é um poderoso exemplo de que a educação ambiental pode ser adquirida através da paixão pelo planeta.
Tulsi não utiliza termos técnicos para falar sobre mudanças climáticas. Ela apenas planta e ensina os outros a fazer o mesmo. Em um mundo repleto de desafios ambientais, seu legado demonstra que o amor pela terra e o conhecimento ancestral têm o poder de transformar a natureza de maneira significativa.