Trump aumenta custo do visto americano em R$ 1,4 mil; saiba mais

Novas Tarifas de Visto para os Estados Unidos: Detalhes e Impactos

O governo dos Estados Unidos, sob a administração de Donald Trump, anunciou uma nova cobrança chamada "Taxa de Integridade do Visto", que será aplicada aos vistos de não imigrantes. Este tipo de visto é destinado a quem deseja viajar temporariamente para os EUA, seja por motivos de turismo, trabalho ou estudo.

A nova taxa de emissão será de US$ 250, o que equivale a aproximadamente R$ 1.400, considerando a cotação do dólar na última sexta-feira. Além disso, haverá um custo adicional de US$ 24 (cerca de R$ 135) para o formulário de registro do visto, conhecido como I-94. Com essas novas taxas, o custo total para solicitar um visto de não imigrante subirá de US$ 195 (cerca de R$ 1.100) para um total de US$ 459, ou R$ 2.550.

Atualmente, existem dois tipos principais de vistos concedidos pelo consulado americano. O visto de imigrante é destinado a pessoas que desejam se estabelecer permanentemente nos EUA, enquanto o visto de não imigrante é para aqueles que têm data de retorno ao seu país de origem.

O pacote de medidas aprovado não especifica quando a nova cobrança começará a ser aplicada, mas o ano fiscal nos EUA inicia em outubro. A legislação também menciona que as tarifas poderão ser ajustadas anualmente com base na inflação.

Outra informação importante é que os visitantes podem solicitar o reembolso da taxa de US$ 250 se cumprirem as regras do visto. Isso inclui não trabalhar sem autorização nos Estados Unidos e retornar ao país de origem dentro do prazo permitido, que é de 90 dias para turistas brasileiros, com a possibilidade de uma extensão de cinco dias adicionais.

Por fim, é relevante destacar que a nova taxa ainda precisa ser regulamentada, e essa regulamentação ainda está por vir. O mercado observa com atenção essa situação, já que a política comercial dos EUA pode impactar diversos setores econômicos, especialmente em relação ao Brasil, que poderá ser afetado por futuras tarifas de importação.