Local no Brasil é lar de animais raros do planeta

Não é preciso ir longe para ver animais raros. A Zona Sul de São Paulo oferece um verdadeiro tesouro: o Zoológico de São Paulo. Com mais de 824 mil metros quadrados de área verde, é o lar do maior número de animais raros do Brasil. Localizado dentro do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, o zoológico mistura diversão e educação, apresentando diversas espécies que são verdadeiras joias da fauna.

Além de ser um lugar para observar animais de diferentes partes do mundo, o zoológico também atua na proteção de espécies ameaçadas de extinção. Assim, ele se transforma em um importante centro de preservação da biodiversidade no Brasil, promovendo um aprendizado imersivo sobre a importância da natureza.

Animais raros do Zoológico de São Paulo

Dentro desse espaço incrível, podemos encontrar animais em risco de extinção, o que os torna ainda mais especiais. Veja alguns exemplos:

Arara-azul-de-lear : uma ave deslumbrante que vive em uma pequena área da caatinga na Bahia.

Rinoceronte-branco : reconhecido como o maior entre os rinocerontes.

Mico-leão-preto : uma das espécies de mico-leão encontrada aqui no estado de São Paulo.

Gavião-pega-macaco : uma ave de rapina rara que encontrou um lar no zoológico, reproduzindo-se com sucesso após várias tentativas.

Sagui-da-serra-escuro : também chamado de “sagui-caveirinha”, é nativo da Mata Atlântica brasileira.

Axolote: uma salamandra mexicana famosa por sua capacidade incrível de regeneração.

Como visitar o Zoológico de São Paulo?

O Zoológico de São Paulo foi projetado para oferecer uma experiência completa. Com áreas de descanso, lanchonetes e quiosques, tudo com vistas para a natureza, você pode passear tranquilamente. O zoológico abre todos os dias das 9h às 17h, sendo um excelente programa para quem procura lazer com conteúdo.

Os habitas dos animais são recriados para torná-los o mais próximos possível da natureza. E, para aproveitar melhor seu dia, você pode conferir outras atrações que o zoológico oferece. Para mais detalhes sobre ingressos e outras informações úteis, é só dar uma olhada no site oficial.