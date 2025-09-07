Três destinos seguros para viajar sozinho

A busca por destinos perfeitos para quem viaja sozinho não para de crescer. Em 2025, algumas cidades se destacaram, de acordo com avaliações em plataformas de turismo, mostrando que é possível fazer uma viagem incrível sem companhia.

Esses locais foram escolhidos levando em conta a segurança, a hospitalidade, a infraestrutura e, claro, as atrações que têm a oferecer. Seul, na Coreia do Sul, Katmandu, no Nepal, e Cusco, no Peru, lideram essa lista incrível.

Essas cidades proporcionam experiências culturais ricas e um ambiente acolhedor, ideal para quem busca aventuras solo. Vamos dar uma olhada mais de perto em cada um desses destinos.

Seul: Segurança e inovação

Seul surge como uma ótima opção para quem está viajando sozinho. Muitas vezes considerada a cidade mais segura da Ásia, é um lugar que mescla modernidade e tradição de forma impressionante.

Aqui, você vai encontrar um sistema de transporte super eficiente, que facilita a locomoção pela cidade. Entre as atrações que você não pode deixar de conhecer estão o Memorial de Guerra da Coreia, a Torre de Seul e os diversos palácios históricos que revelam a rica história da Coreia. É um passeio que vale a pena, onde a segurança e a inovação são protagonistas.

Katmandu: Imersão cultural

Na sequência, temos Katmandu, a capital do Nepal. Este destino atrai viajantes com sua tapeçaria cultural vibrante. Além de ser um ponto de partida famoso para os trekkers que exploram o Himalaia, a cidade possui patrimônios históricos que contam séculos de história.

Um dos pontos altos é a Durbar Square, um local repleto de praças e monumentos incríveis. Outro ícone é o templo Boudhanath, que não pode faltar no seu roteiro. Se você busca aventura e ao mesmo tempo uma experiência cultural profunda, Katmandu é um lugar que promete surpreender.

Cusco: Joia sul-americana

Por último, mas não menos importante, temos Cusco. Esta é a única cidade da América do Sul que aparece no topo do ranking e não é à toa. A cidade é um verdadeiro testemunho da história inca, repleta de cultura vibrante.

Em Cusco, você vai encontrar experiências gastronômicas de dar água na boca e uma arquitetura que mescla a herança pré-colombiana com influências coloniais. Não deixe de visitar a Plaza de Armas, as impressionantes igrejas barrocas e o conhecido palácio Qoriacancha. Cada canto dessa cidade conta uma história.

Seul, Katmandu e Cusco são três destinos que oferecem uma variedade de experiências, desde vistas urbanas deslumbrantes até tradições culturais profundas. Cada uma dessas cidades se destaca por sua segurança, cultura e oportunidades de aventura.