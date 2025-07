Trem da CRRC atinge 160 km/h com hidrogênio e sem poluição

A China acaba de dar um passo gigante com a liberação de um trem movido exclusivamente a hidrogênio. Esse modelo é inovador e impressionante, já que consegue percorrer até 1.000 km com um único abastecimento. A criação é da empresa estatal CRRC Changchun Railway Vehicles e representa um avanço importante na busca por alternativas sustentáveis no transporte em grande escala.

Esse trem se destaca por não precisar de fios aéreos ou combustíveis fósseis. Com o uso de células de combustível, ele transforma hidrogênio em eletricidade, gerando como única emissão o vapor d’água. Isso faz dele um sistema limpo, silencioso e muito eficiente, perfeito para substituir trens a diesel em áreas que ainda não têm eletrificação.

Como funciona a tecnologia do trem a hidrogênio

O trem combina células de hidrogênio com supercapacitores, garantindo um desempenho confiável e constante. Esse modelo passou por uma série de testes rigorosos, focando em resistência, frenagem e funcionamento em diferentes temperaturas, tanto altas quanto baixas.

Os principais diferenciais

Aqui estão os destaques que tornam esse modelo especial:

Energia limpa : o trem não emite carbono e é bem silencioso.

: o trem não emite carbono e é bem silencioso. Autonomia de longa distância : ele consegue percorrer mais do que a maioria dos trens regionais que temos hoje.

: ele consegue percorrer mais do que a maioria dos trens regionais que temos hoje. Versatilidade operacional : pode ser utilizado em linhas que não têm eletrificação.

: pode ser utilizado em linhas que não têm eletrificação. Eficiência energética : gasta em média 5 kWh a cada quilômetro.

: gasta em média 5 kWh a cada quilômetro. Velocidade: pode chegar até 160 km/h.

Esses pontos fazem dele uma escolha ideal para redes de transporte suburbanas e intermunicipais, especialmente em países que estão em crescimento ou que têm necessidade de expandir suas ferrovias.

Tabela comparativa

A tabela abaixo mostra como o trem a hidrogênio se compara a um trem a diesel convencional:

Característica Trem a Hidrogênio (CRRC) Trem a Diesel (Convencional) Fonte de energia Células de hidrogênio Óleo diesel Emissão de poluentes Zero Alta Autonomia 1.000 km ~600 km Velocidade máxima 160 km/h 120 km/h Infraestrutura necessária Estações de hidrogênio Rede de abastecimento diesel Custo ambiental Muito baixo Elevado

Impacto global e possível uso no Brasil

Diante da pressão crescente para descarbonizar o setor de transportes, os trens a hidrogênio se mostram como uma solução prática e escalável. O Brasil, com suas longas ferrovias e baixa taxa de eletrificação, poderia tirar grande proveito dessa tecnologia, especialmente em linhas regionais ou voltadas ao transporte de cargas.

Imagine substituir os trens a diesel das regiões Norte ou Centro-Oeste por esses novos modelos: a economia ambiental seria enorme e os custos operacionais poderiam ser bem menores ao longo do tempo. Essa tecnologia também abre portas para a exportação de soluções sustentáveis e pode incentivar a produção de hidrogênio verde, uma área em que o Brasil tem um potencial significativo, utilizando recursos como a energia solar e eólica.