Transporte de submarino da 2ª Guerra fecha cidades e rios na Alemanha

A cena poderia muito bem ter saído de um filme de ação: um submarino da Segunda Guerra Mundial, o U17, viajando lentamente pelas ruas e rios da Alemanha. Essa travessia insólita levou nada menos que 23 dias e transformou um pedaço da história em uma verdadeira atração turística.

O U17 foi construído em 1935 e entrou em serviço logo no início da guerra, que começou em 1939. Após seis anos de operação, a tripulação decidiu afundá-lo em 1945, seguindo estratégias de “terra queimada” definidas por Hitler. Essa manobra tinha o objetivo de impedir que as forças inimigas se apropriassem de equipamentos militares.

Quase oitenta anos depois, a Alemanha decidiu dar uma segunda vida ao U17. O plano era restaurá-lo e transformá-lo em uma atração pública. O projeto começou com dois anos de planejamento cuidadoso e passou pela recuperação do submarino no mar Báltico. Depois, ele foi levado para o Museu Técnico de Speyer, onde recebeu uma restauração completa.

Durante esse processo, os especialistas não apenas recuperaram a estrutura externa do submarino, mas também liberaram espaços internos e decoraram o interior com objetos da época. A ideia era criar uma experiência imersiva, permitindo que os visitantes conhecessem como era a vida a bordo.

No dia 5 de julho de 2024, o U17 deixou Speyer para seguir até o Museu Técnico de Sinsheim, localizado em Baden-Württemberg, ao sul da Alemanha. Essa jornada de aproximadamente 50 quilômetros foi nada menos que um desafio logístico. O submarino avançava a apenas 10 km/h, o que exigiu a interrupção de serviços de trem, a desmontagem de semáforos, a remoção de placas de sinalização e o fechamento de estradas.

O transporte foi feito em uma plataforma impressionante, com 240 rodas, que chegou a se inclinar em 70 graus para passar sob pontes. Para evitar danos ao submarino, toda a estrutura precisava ser continuamente umedecida. Para visualizar as dimensões do U17, imagine um submarino de 48 metros de comprimento, 4,6 metros de largura e 8,6 metros de altura, com um peso que ultrapassa 350 toneladas.

Quando finalmente chegar ao Museu Técnico de Sinsheim, uma estrutura anexa será montada para facilitar a visitação. A previsão é que o público possa começar a explorar o submarino no meio de 2025. É uma oportunidade incrível de olhar para a história de uma forma muito mais próxima e envolvente.