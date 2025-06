Trail urbana de 2000 por até 8 mil reais e 33 km/l

Lançada em 2003, a Honda NXR 125 Bros logo se destacou como a trail urbana da década de 2000, uma moto pensada para o motociclista brasileiro. Ela não se encaixa apenas como uma moto de rua ou de trilha; na verdade, é um pouco das duas. Com essa proposta de uso misto, a Bros conquistou seu espaço, tornando-se um ícone de versatilidade, robustez e, principalmente, de baixo custo de manutenção.

Avançando para 2025, a vida da Bros segue firme e forte. Essa moto continua a ser uma das mais queridas e procuradas no mercado de usadas. Sua fama de "inquebrável", graças ao lendário motor “varetado” da CG, e a habilidade de enfrentar as ruas esburacadas do Brasil garantem que ela tenha um lugar especial na garagem de muitos.

O nascimento de uma pioneira: A criação da Bros em 2003

A Honda NXR 125 Bros surgiu como uma resposta inteligente da marca para uma lacuna no mercado. A ideia era criar uma moto que tivesse a resistência de uma trail para suportar as más condições do asfalto e a agilidade de um modelo urbano para o trânsito do dia a dia.

Uma das grandes inovações que possibilitaram esse equilíbrio foi a escolha das rodas. Em vez do aro 21, típico das moto de trilha, a Honda decidiu usar uma roda de aro 19 na dianteira. Essa decisão, que pode parecer simples, fez toda a diferença. A moto tornou-se muito mais ágil para mudanças de direção na cidade, criando um conceito de trail urbana que fez sucesso.

O segredo do motor OHV herdado da CG 125

O motor é o coração da Bros 125. A Honda utilizou o famoso motor “varetado” (OHV) de 125cc da também renomada CG 125 Titan. Essa decisão foi fundamental. Ao incorporar um motor conhecido pela durabilidade extrema e facilidade de manutenção, a Bros já nasceu com a fama de “inquebrável”.

Esse legado mecânico é o que explica seu sucesso contínuo. Peças são abundantes e baratas, e a manutenção, geralmente, não pesa no bolso. A Bros é, definitivamente, um “tanque de guerra” ideal para quem precisa de uma moto resistente para o trabalho e uso diário.

A verdade sobre o consumo: ela faz mesmo 35 km/l?

A fama de econômica da Bros é merecida, mas com algumas ressalvas. Embora em condições ideais seja possível alcançar a marca de 35 km/l, a realidade para a maioria dos proprietários é um pouco diferente.

Estudos e relatos de quem tem a moto indicam que o consumo médio gira em torno de 30 a 32 km/l. Considerando seu tanque de 12 litros, você pode esperar uma autonomia de aproximadamente 360 km. Sem dúvida, é uma moto econômica, mas não é sensato esperar a marca dos 35 km/l em todas as situações.

O preço real em 2025: por que uma Bros 2005 pode custar mais de R$ 8.000?

Se você está à procura de uma Bros 125 usada, pode esquecer os preços antigos, que variavam entre 4 e 6 mil reais. A confiabilidade desse modelo valorizou bastante. A Tabela FIPE de junho de 2025 já coloca os modelos de 2003 a 2005 em uma faixa entre R$ 6.200 e R$ 7.300.

No mercado real, os valores podem ser ainda mais altos. É comum ver anúncios de motos muito bem conservadas que superam os R$ 8.000. A alta demanda por uma moto robusta e de baixo custo fez da Bros 125 um excelente investimento no mercado de usadas.

A trail urbana da década de 2000 ainda é uma boa compra?

Sem dúvida! Para quem busca um transporte urbano que é robusto, confiável e barato de manter, a NXR 125 Bros (2003-2005) é uma das melhores opções. Suas qualidades, como a confiabilidade do motor e o conforto da suspensão, superam muito as suas limitações.

Claro, é importante estar ciente de alguns pontos fracos conhecidos. Um deles é o sistema de freios a tambor, que pode ser considerado fraco para a moto. Além disso, a fragilidade das carenagens de plástico é uma queixa comum. Mas, mesmo assim, para quem precisa rodar na cidade, a trail urbana da década de 2000 continua sendo uma verdadeira guerreira, sempre pronta para encarar qualquer desafio.