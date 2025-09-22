Notícias

Totoaba mexicana: peixe raro chega a US$ 80 mil por quilo

O peixe que vale mais que ouro e leva a espécie mais rara do planeta à beira da extinção: como o contrabando da totoaba no México alimenta um mercado secreto na Ásia
Nas águas cristalinas do Golfo da Califórnia, um peixe que muitos talvez nunca tenham ouvido falar está no centro de uma grande crise ambiental. A totoaba é uma espécie de grande porte que pode atingir até dois metros e pesar mais de 100 quilos. Embora tenha sido pescada por séculos para o consumo local, nos últimos anos, ela virou alvo de um contrabando bilionário.

A razão por trás desse comércio? A sua bexiga natatória, que os pescadores chamam de buche. Esse órgão é considerado uma iguaria na China e um ingrediente medicinal muito valorizado. No mercado negro asiático, a bexiga da totoaba pode custar de US$ 20 mil a US$ 80 mil por quilo, valores que superam até o preço do ouro e da cocaína.

Como a vaquita entrou na história

O problema da pesca ilegal da totoaba vai muito além da espécie em si. Essa prática tem consequências devastadoras para o mamífero marinho mais ameaçado do planeta: a vaquita marinha. Essa pequena toninha, que é parente dos golfinhos, mede cerca de 1,5 metro e vive numa área restrita do norte do Golfo da Califórnia. Hoje, existem menos de 20 vaquitas ainda em liberdade, segundo dados de organizações de conservação.

A vaquita não é caçada diretamente. Sua vida está ameaçada pelas redes de emalhe ilegais colocadas para pegar totoabas. Essas redes funcionam como armadilhas invisíveis, capturando não só as totoabas, mas também vaquitas, tartarugas e outras espécies. O afogamento é um destino certo para as vaquitas, que precisam voltar à superfície para respirar.

Um mercado clandestino global

O comércio de totoabas opera como um verdadeiro esquema de tráfico internacional. Veja como funciona:

  • Pesca ilegal: pescadores, muitas vezes em situação de vulnerabilidade econômica, arriscam suas vidas utilizando redes proibidas.

  • Intermediários: eles compram as bexigas por preços que variam de US$ 1.000 a US$ 2.000.

  • Exportação clandestina: essas bexigas seguem rotas ilegais até os Estados Unidos e depois para o mercado asiático, com destaque para Hong Kong.

  • Mercado asiático: na China, a bexiga é revendida a preços altos, podendo chegar a US$ 80 mil por quilo em leilões clandestinos.

Informações reveladas pela Interpol e a CITES, que trata sobre o comércio internacional de espécies ameaçadas, mostram que o tráfico de totoaba movimenta valores comparáveis ao do comércio ilegal de marfim e barbatanas de tubarão.

Impactos locais no México

O comércio ilegal da totoaba vai além da ameaça à biodiversidade; ele também impacta as comunidades costeiras do Golfo da Califórnia. O setor pesqueiro legal, que depende de espécies como camarões e peixes comerciais, sofre com a concorrência desleal das redes ilegais, que destroem o ecossistema marinho.

E a situação ainda é complicada pela entrada do crime organizado nesse negócio. Cartéis de drogas começaram a controlar parte do comércio da totoaba, buscando lucros em um setor com menos riscos jurídicos. Para as comunidades locais, a realidade é um desafio constante: equilibrar a necessidade econômica com os perigos da criminalidade organizada.

Tentativas de proteção e resistência

O governo mexicano tem tentado agir de várias formas para conter essa crise. Algumas das medidas incluem:

  • Criação da Reserva da Biosfera do Alto Golfo da Califórnia, em 1993.

  • Proibição total da pesca da totoaba, que é considerada uma espécie ameaçada.

  • Banimento das redes de emalhe, que são responsáveis pela morte acidental de vaquitas.

  • Fiscalizações conjuntas com a Marinha mexicana, para apreender embarcações ilegais.

Apesar desses esforços, a eficácia das ações tem sido limitada. O alto valor da bexiga atrai pescadores a continuar arriscando, e mesmo após operações de retirada de redes pela ONG Sea Shepherd, muitas continuam sendo reinstaladas.

A pressão internacional

O problema da totoaba e da vaquita não é apenas uma questão mexicana, mas uma preocupação global. Em 2018, os Estados Unidos até suspenderam a importação de frutos do mar de certas regiões do México por não cumprimento de normas ambientais.

A União Europeia e a ONU também pressionaram o governo mexicano a intensificar as medidas de proteção. Organizações como WWF e Sea Shepherd já alertam que, se nada for feito rapidamente, a extinção da vaquita pode acontecer em poucos anos. Um relatório recente do CIRVA é bem claro: “eliminemos a pesca ilegal da totoaba ou perderemos a vaquita para sempre”.

Um símbolo do conflito global entre tradição e conservação

A crise envolvendo a totoaba lança luz sobre um dilema maior: até que ponto tradições culturais podem justificar a destruição de espécies? Na China, alguns defendem que a bexiga tem valor medicinal e é parte de uma tradição milenar. Para ambientalistas, essa prática é insustentável e feroz.

A vaquita tornou-se um símbolo de uma batalha desigual. Um animal que viveu milhões de anos sem contato humano agora depende da ação conjunta de governos e ONGs. Tentativas de captura para evitar a extinção foram frustradas, já que as vaquitas respondem mal ao estresse. A única solução viável continua sendo a eliminação total da pesca ilegal na região, pois, com menos de 20 indivíduos vivos, cada nova morte é um golpe arrasador.

Um alerta para o planeta

A história da totoaba e da vaquita vai além de ser uma tragédia local; é um exemplo claro de como o comércio ilegal de fauna pode impactar o mundo inteiro. Se a vaquita desaparecer, será um dos poucos mamíferos marinhos a se extinguir por ação humana neste século, mostrando que é preciso mais do que criar leis; é necessário garantir sua implementação em escala global.

