Tony Ramos deixa ‘Dona de mim’ e se junta a Leandro Hassum na Globo

Tony Ramos, conhecido por seu papel em “Dona de Mim”, está prestes a encerrar sua participação como Abel na novela das 19h. Após essa despedida, o ator já tem um novo desafio à vista: ele fará parte de um longa-metragem produzido pelos Estúdios Globo. No filme, Tony interpretará um idoso que depende dos cuidados do filho, que será vivido por Leandro Hassum. A dinâmica entre pai e filho é complicada, e durante a trama, o personagem principal terá a oportunidade de viajar no tempo, revivendo momentos cruciais de sua vida, permitindo-lhe a chance de alterar seu destino.

As filmagens do longa, que ainda não possui um título definido, já estão em andamento. Além de Tony e Leandro, o elenco conta com nomes como Regiane Alves, Augusto Madeira, Mariana Santos, Gabriel Gentil e Oli Bela. O roteiro é de responsabilidade de Mauricio Rizzo e Bíbi da Pieve, com direção de Matheus Malafaia.

Na novela “Dona de Mim”, o personagem Abel passará por um trágico acidente de carro no início de agosto, o que resultará em sua morte. Recentemente, os atores gravaram as cenas em que os personagens entram no veículo, que será sabotado por Jaques, interpretado por Marcello Novaes. Caso o personagem de Tony volte à trama, isso ocorrerá apenas em flashbacks.

Além do filme em produção, Leandro Hassum também está envolvido em outro projeto cinematográfico intitulado “Crisálida”. Neste longa, ele interpretará o pai de Vinícius de Oliveira, um homem com visões conservadoras que assume a responsabilidade de cuidar de sua neta negra após o filho, com quem perdeu contato há anos, contrair uma doença grave.

Enquanto isso, Mauricio Rizzo se dedica à criação da segunda temporada da série “Pablo & Luisão”, ao lado de Paulo Vieira.