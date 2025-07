Toboágua extremo no Brasil tem 14 andares e queda de 100 km/h

Se você pensa que já teve adrenalina suficiente em parques aquáticos, é porque ainda não conheceu o Insano, um toboágua que vai desafiar todos os seus limites. Localizado em Aquiraz, no Ceará, a poucos quilômetro de Fortaleza, este gigante de 41 metros de altura— o equivalente a um prédio de 14 andares — é considerado um dos toboáguas mais radicais do planeta.

A proposta é bem direta: suba os degraus, sente-se na borda do escorregador, cruze os braços e… pronto! Você despenca em uma queda livre que pode chegar a 100 km/h em menos de cinco segundos. Não espere curvas ou boias, aqui é pura adrenalina e gravidade.

De acordo com o Beach Park, o Insano tem uma inclinação de cerca de 70°, tornando a descida quase vertical. A sensação é tão intensa que, nos primeiros momentos, você pode até ficar sem contato com a rampa, como se estivesse flutuando.

Como nasceu o Insano

Inaugurado em 1989, o Insano foi considerado por muitos anos o toboágua mais alto do mundo, de acordo com o Guinness Book. Sua fama se espalhou por causa da experiência extrema que proporciona e da velocidade que desafia os mais corajosos.

Embora hoje existam toboáguas mais altos pelo mundo— como o famoso Verrückt, nos Estados Unidos, que foi desativado — o Insano continua sendo o toboágua mais veloz da América Latina, mantendo seu status de “desespero em segundos”.

É o mais radical do Brasil — e ninguém supera a experiência

Realmente, existem toboáguas até mais altos, mas nenhum outro no Brasil traz a mesma sensação de queda livre que o Insano. Para se ter uma ideia, o Kilimanjaro, no parque Aldeia das Águas, no Rio de Janeiro, mede quase 50 metros. No entanto, mesmo com essa altura, não consegue superar a adrenalina que o Insano proporciona.

A diferença está no design. O Kilimanjaro tem um percurso mais suave, enquanto o Insano é uma rampa vertical, lançando você em queda livre a 100 km/h, sem chance de arrependimento.

Ainda existem outras opções que prometem emoção, como o Vainkará, do Wet’n Wild em São Paulo, ou o Arrepius, também no Beach Park, mas nenhum deles chega perto da sensação de falta de ar que o Insano proporciona.

Por causa disso, mesmo 35 anos após sua inauguração, o Insano continua sendo o toboágua mais radical do Brasil e um dos mais extremos do mundo.

Não é para qualquer um

É bom lembrar que a atração possui algumas restrições. Pessoas com menos de 1,40 metro ou com problemas de saúde, como cardíacos ou ortopédicos, não podem participar. O parque conta com sinalização e uma equipe treinada para orientar os visitantes.

Nas redes sociais, muitos turistas compartilham suas experiências. Um visitante argentino descreveu a sensação como “um salto no escuro sem paraquedas”. A adrenalina é real: é apenas você e a queda.

O impacto na pele (e na mídia)

O Insano virou um verdadeiro fenômeno nas redes sociais. São milhares de vídeos mostrando a queda e as reações das pessoas. Alguns saem vibrando, enquanto outros ficam em choque. A sensação de pressa de sair da rampa é avassaladora.

Com a alta velocidade, nos dias secos, é até possível ouvir estalos de ar comprimido entre as costas e a pista. E a água no final? Ela funciona como um verdadeiro freio de emergência, aliviando a tensão acumulada durante a descida.

Beach Park: um destino completo no Ceará

O Insano faz parte do Beach Park, que abriga um resort, um parque aquático, restaurantes e um centro de entretenimento à beira-mar. Considerado um dos melhores parques do mundo, tem atraído turistas do Brasil e do exterior, movimentando milhões de reais por ano.

Para 2024, o grupo anunciou investimentos em novas tecnologias e experiências interativas, com o intuito de atrair ainda mais visitantes internacionais e consolidar o parque no cenário mundial.

Vale a pena encarar?

Se você não tem medo de altura e adora emoções radicais, o Insano pode ser o desafio perfeito. Mas fique ligado: essa é daquelas experiências que você pode amar ou prometer nunca mais repetir.