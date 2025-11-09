Notícias

Tempestade perigosa atinge cidade com força intensa

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 4 minutos atrás
2 minutos lidos
Urgente!! Tempestade extremamente perig0sa acaba de at1ngir cidade de …Ver mais
Urgente!! Tempestade extremamente perig0sa acaba de at1ngir cidade de …Ver mais

Uma tempestade bem intensa acaba de atingir nossa região, e a situação não é nada fácil. Os ventos estão super fortes, capazes de causar bastante estrago. Por isso, todo cuidado é pouco e é preciso que os moradores fiquem atentos.

As chuvas, que vêm junto com esse vento forte, aumentam muito o risco de alagamentos, especialmente em áreas mais baixas. Muitas árvores não conseguiram resistir e já caíram. Ficar em casa, longe de janelas e portas, é a melhor forma de se proteger agora.

Quem precisa sair deve evitar as ruas perto de rios e córregos. A água pode subir rápido e pegar todo mundo de surpresa. O mais importante é garantir a própria segurança, deixando as coisas materiais para depois.

Onde buscar abrigo seguro

Em situações assim, escolas e ginásios costumam ser bons abrigos. Eles têm uma estrutura mais resistente e ficam fora das áreas de risco. Saber qual é o abrigo mais próximo de casa pode ser uma informação muito útil.

Se você está em casa, mantenha-se longe das janelas e portas de vidro. O vento pode estilhaçar o vidro e causar ferimentos. Um banheiro ou um corredor interno tende a ser um refúgio seguro.

Caso você more em uma área que já passou por alagamento, o segundo andar ou até o telhado podem ser opções para se proteger. É bom ter sempre uma mochila pronta, com água, lanches e medicamentos. A rapidez na hora de agir pode fazer toda a diferença.

Como se manter informado

Em momentos de tempestade, é comum que a energia caia, e você possa ficar sem TV ou internet. Por isso, ter um rádio a pilhas é super importante. Ele será sua conexão com informações e alertas da defesa civil.

Evite acreditar em qualquer boato que aparece nos grupos de mensagem. Informações sem confirmação só geram pânico e atrapalham as equipes de resgate. Confie apenas nas fontes oficiais, como os bombeiros e a prefeitura.

Se a situação permitir, dar uma olhada rápida em sites das redes sociais pode trazer algumas informações úteis. Porém, não dependa disso, já que a rede móvel também pode falhar. A melhor combinação é usar o rádio junto com os alertas oficiais.

Cuidados após a tempestade

Quando a chuva e o vento finalmente pararem, o perigo ainda não terá ido embora. Fios elétricos caídos são um grande risco, e você deve mantiver distância deles, mesmo parecendo inofensivos.

A água da inundação geralmente está contaminada com esgoto e produtos químicos. É preciso evitar ao máximo o contato direto para não correr o risco de doenças e infecções. Se acabar tocando na água, lave bem a pele com água limpa e sabão assim que puder.

Antes de voltar à rotina, dê uma olhada nos danos que possam ter ocorrido na sua casa. Verifique telhados, muros e paredes que podem estar instáveis. Às vezes, os problemas não aparecem logo de cara, então inspecione tudo com calma.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 4 minutos atrás
2 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Jovem atriz m0rre de maneira assustad0ra após dor na sua…Ver mais

Atriz jovem morre de forma trágica após dor intensa

3 horas atrás
luto4

Mulher morre após relação com parceiro e objeto introduzido

3 horas atrás
De $100 a $1 milhão a incrível jornada do carro-submarino de James Bond, descoberto às cegas em um contêiner empoeirado e comprado por um Elon Musk decepcionado

A descoberta do carro-submarino de James Bond em contêiner

4 horas atrás
Casas tipo Lego construir 40% mais barato exige uma mão de obra que poucos conhecem

Construir 40% mais barato com mão de obra especializada

5 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo