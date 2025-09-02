Fatura atrasada do Banco Inter? Entenda as consequências para sua conta

Se você não pagar a fatura do seu cartão de crédito do Banco Inter, algumas coisas podem acontecer. Primeiramente, os encargos começam a surgir devido ao atraso no pagamento, e isso pode incluir multas e juros. Portanto, é importante ficar atento para não deixar sua situação financeira complicada.

Muita gente acaba enfrentando dificuldades que levam ao não pagamento das faturas. As razões podem ser várias, desde uma emergência financeira até um simples esquecimento. Mas, independente do motivo, é bom saber como lidar com as consequências.

As consequências do atraso

Quando você paga um valor inferior ao que deve, entra na chamada mora. Isso significa que juros e outras taxas começam a ser aplicados. Você pode até optar por financiar o restante, mas isso traz custos adicionais.

Se a sua fatura do Banco Inter está atrasada, o valor para parcelamento pode ser diferente do que você esperava. E como funciona isso? Os juros de mora são calculados com base nos dias em que a fatura não foi paga. Quanto mais tempo passar, mais caro fica.

Um termo que você vai ouvir bastante nesse cenário é o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Ele se aplica tanto a pessoas físicas quanto a jurídicas que utilizam crédito. E, com relação ao Shopping Inter, se você tiver parcelas com juros, o IOF aparecerá de forma bem clara.

Para quitar a fatura atrasada, você pode utilizar o Super App do Banco Inter. É simples: vá até a seção “Cartões” e siga as instruções. Você também tem a opção de copiar um código para pagamento. Caso decida bloquear o cartão, lembre-se de que ele só será reativado após a quitação da fatura.

Fique atento: se a sua fatura estiver com mais de 60 dias de atraso, o seu crédito pode ser cancelado. Mesmo assim, o valor ainda estará em débito. Após pagar, o banco fará uma análise para ver se você pode retomar o uso do cartão. É um processo que acontece, e muitas vezes as pessoas ficam apreensivas, mas é sempre bom ficar por dentro do que está acontecendo com suas finanças.